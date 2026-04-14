篮球博彩叫停︱麦美娟：外围赌博猖獗 须果断决定煞停 吁毋须过份猜测

篮球博彩原订最快9月推出，政府因应预测市场的不确定性，决定暂时停止。民政及青年事务局局长麦美娟表示，政府预测外围赌博情况越趋猖獗，作为负责任政府，不能盲目因为去年立法会通过修例，就发出篮球博彩牌照，因此必须作果断决定煞停，呼吁外界毋须过份猜测。

不能因通过修例就盲目发牌

麦美娟又指，政府打击非法赌博的政策从来都是多管齐下，不曾改变，而政府面对赌博的态度一直是不鼓励。去年立法会通过修例，研究将篮球博彩纳入规范，原意是希望将部分非法赌博活动引导至合法、受规管的渠道。然而，政府在持续监察外围趋势时，发现了预测市场的非法赌博活动极其猖獗。

麦美娟引述数据指，预测市场每月交易量在2024年初时仍不足1亿美元，但至2025年12月，已暴增至每月130亿美元，2025年全年流通量更高达600多亿美元。分析更预测趋势将持续，至2030年投注额可能会再增加数倍。

须确保达打击非法赌博最终目的

麦美娟强调，作为一个负责任的政府，不能忽视这个非法赌博可能出现的影响。若在此时推出新的规范化博彩项目，其新鲜感可能会引起本来不赌博的市民注意，反而令他们更容易接触并最终参与到金额更巨大的非法赌博活动中。

她重申，打击非法赌博的工作从不只停留于修订法例，政府一定要不断地监察外围非法赌博的趋势，是否有新的赌博行为，以及作出打击。政府须审时度势，在最适合的时机才推出，确保能真正达到打击非法赌博的最终目的。



相关新闻：

独家︱篮球博彩突叫停 政府忧助长预测市场非法赌博 马会：尊重决定

篮球博彩叫停︱议员认同有风险需暂缓：法例已订立 条件成熟再推无障碍

篮球博彩叫停︱林琳认同暂缓助打击非法赌博 体现稳健谨慎施政态度