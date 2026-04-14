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公务员削编制︱劳联忧人手持续下跌 不足以应付公共服务

政情
更新时间：10:50 2026-04-14 HKT
发布时间：10:50 2026-04-14 HKT

在2026至27年度削减公务员编制2%安排下，至本月1日，公务员整体编制减至约18万8千个职位。劳联林振升今日（4月14日）早上于一个电台节目表示，担心人手持续下跌，政府人手不足应付公共服务。

他形容这几年的情况奇怪，因为经济一直有增长，实际人手却不断地削减，据他了解，目前公务员团队只有约17万人左右，很快会跌破17万人。他明白政府都是削减过时职位如打字员等，但仍希望现有编制能请足够的人工作，担心有些部门为削开支而有合适的人都不请，若公务员只余约16万人时，香港又要发展北部都会区等，人手能否应付公共服务。

他直接指出，衞生署及食环署空缺率长期超过一成，近年立法会通过了不少的法例，公共服务都要扩展，当局又是否有足够人手去执法。

记者：郭咏欣

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