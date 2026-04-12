邓炳强：反修例被捕者参与更生将不被检控 计划不设「底线」 如未获联络可主动找案件主管

就反修例事件中超过7,000名被捕但未被检控的人士，政府早前表示，已在过去一至两年推出「特别项目」，以给予他们更生机会。保安局局长邓炳强在电视节目《讲清讲楚》中表示，只要在法律容许的情况下就可申请，一经接纳，当局将不会对其作出检控，并会透过协助他们认识国家及生涯规划，助其重新融入社会。

邓炳强：法例容许下将不作检控

邓炳强表示，该计划没有「底线」，欢迎任何有兴趣的人士参加，项目至今已陆续接触不少人士，反应正面，「有人话未揾到我咁点算？其实唔使惊，如果你系好有心想即时参与，每件案件有案件主管，联络返案件主管，他就会帮忙你参加呢个项目」。

被问到即使是涉及集结甚至暴动等较严重罪行的被捕者，有没有机会参与相关计划，从而不被检控，邓炳强未直接回应，但强调只要在法例容许的情况下，当局都愿意给予更生机会，当然如罪行太严重或此刻已有足够证据控告就另计，「好似杀咗人咁，唔通都将他加入计划咩」。他强调，计划重视参与者的态度，并非单纯要求他们「认错」，而是希望透过带领他们前往内地、提供职业辅导及实习机会等方式，让他们对国家有更多理解。

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计划已低调推行两年以保护参与者

对于为何到近期才将计划高调处理，邓炳强解释，计划推行首两年维持低调，是为了保护参与的年轻人，避免他们受到骚扰或「起底」。他认为，现时社会基础稳固，是适当时间让更多人知晓并主动参与。邓炳强表示，未来相关活动将不仅限于被捕人士。另外亦会开放予其他公众人士及演艺界人士等，参与协助带领这类计划，「当其他人士都可以参与时，便不会有标签效应」。

至于有建议指应为反修例罪犯「封存案底」，邓炳强回应指，现行《罪犯自新条例》已容许判监三个月以下的轻微罪行，在三年后「洗底」。他认为目前没有必要因个别事件修改法例，并重申犯法者必须承担法律责任。

邓炳强：煽动有明确界线 批评政府是绝对可以甚至欢迎

对于近日有书店因售卖《黎智英传》等书籍而被指涉及煽动刊物，邓炳强回应指，单纯「美化」一个人并非违法，法律的关键在于是否存在「煽动意图」。他解释，根据案例，煽动意图是指煽动对特区政府及中央政府的憎恨。他强调，「批评政府是绝对可以甚至欢迎的」，但若使用虚假资讯或假新闻去煽动憎恨，则属违法。邓炳强进一步指出，根据法例，管有具煽动意图的物品本身已是违法行为。他提醒市民，如果自己已怀疑某本书籍可能违法，仍将其赠予他人，便需要承担相应的法律风险。

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