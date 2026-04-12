国安教育日︱卓永兴：软对抗仍存在市民勿掉以轻心 周一鸣：国安如空气阳光

为响应4.15「全民国家安全教育日」，警务处今日在金钟夏悫花园（提子公园）举办「全民国家安全教育日2026暨警民同乐日」。政务司副司长卓永兴指，本港整体社会秩序虽已重回正轨，但仍存在「软对抗」，吁市民勿掉以轻心。警务处处长周一鸣则形容，国家安全犹如空气、阳光，受益不会有太强烈的感觉，失去却难以生存，强调维护国家安全没有局外人，人人都是持份者、受益人、守护者、责任人。

国家安全是安邦定国重要基石

卓永兴致辞指，今年是「全民国家安全教育日」11周年，亦是《香港国安法》实施后第6年；国家安全关乎包括香港市民在内的全中国14亿人民福祉，是安邦定国的重要基石，「如果国家安全受到冲击，香港以至整个国家都受到威胁，人民的安全和安居乐业，亦无从谈起。」

他续谓，香港回归后一段时间，正因落实国家安全体制不健全，反中乱港分子及境外势力组织各种颠覆活动，破坏法治和社会秩序、干预特区施政、肆无忌惮企图作出颠覆政权分裂国家等，令当时香港局势岌岌可危。及后在中央政府全力支持，和特区政府努力下，社会各界团结一心，本港迅速止暴制乱，实现由乱到治，踏上由治及兴征途。

卓永兴：别有用心人士借题发挥、煽动不满

卓永兴又特别提到，本港整体社会秩序虽已重回正轨，但软对抗仍然存在，市民不要掉以轻心，「从近期一些事件中，我们仍然看到有一些别有用心的人伺机而动，一旦市民在一些问题或者政策是有意见 ，都会借题发挥、煽风点火，意图挑起市民对政府的不满，令香港再次出现混乱。」

今年二月，国务院新闻办公室发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书。卓永兴说，白皮书强调维护国家安全、主权、发展利益是「一国两制」方针的最高原则，亦指出香港特区要切实履行维护国家安全的宪制责任，以高水平安全护航「一国两制」事业高质量发展。特区政府会透过不同渠道，包括「全民国家安全教育日」，持续加强宣传教育，带领及支持社会各界深入学习、领会白皮书的重要内容和要求，增强市民对国家安全的意识，以至维护国家安全的积极性及自发性。

周一鸣：警队担当「护航者」 谱写护港日志

警务处处长周一鸣致辞表示，警队今年趁「全民国家安全教育日」前的周日，举办多姿多采且富意义的活动，旨在令大家更深入了解国家宪法、基本法和国家安全概念，从而理解在维护国家安全方面的义务和责任，促进国民身份认同。他引述古语「覆巢之下，焉有完卵」，指出没有国家安全，就不会有家庭幸福、个人发展。

周一鸣亦提及2019年反修例事件，形容中央政府果断出手，完善维护国家安全法制及特区选举制度，让香港有得来不易的稳定，是国家为香港护航的生动体现，「国家安全就像一座坚固的灯塔，在狂风巨浪环境下，照亮香港前行的航线，在应对各种风险挑战中砥励前行。 」而警队则担当「护航者」重任，一直打击违法分子，保持有法必依、执法必严、违法必究原则，全力推进维护国家安全工作，「航程虽然很遥远，但我们凭着坚定的信念，多番成功制止、防范及惩治危害国家安全行为及心怀不轨的乱港分子，守护香港，谱写一页页『护港远航 』的日志。」

国安如空气阳光 失去就难以生存

周一鸣续谓，警队作为守护香港中坚力量，必定秉持 「只有进行时，没有完成时」信念，持续全方位监察相关风险，以情报主导模式果断执法，精准打击危害国家安全行为，扎实推进国家安全宣传教育，并完善国家安全体系。

「国家安全犹如空气、阳光，受益不会有太强烈的感觉，但失去就难以生存。」周一鸣说，维护国家安全没有「局外人」，人人都是持份者、受益人、守护者、责任人，不论身处那个行业、岗位，每位市民都有责任为珍而重之的家园贡献，提高国家安全意识、守法、尊法，「抵制危害国家安全行为，支持特区政府依法施政等等，这些都是我们可以做到，也是我们应该要做的。」

他总结指：「当我们每个人都成为国家安全的守护者，香港的繁荣安定和发展，一定会更加有保障，国家的未来将会更加辉煌。各位市民，香港是我们共同的家园，国家是我们最坚实的后盾，令到我们以教育日作为契机，学习和领会白皮书的重要内涵，增强国家安全意识，同心携手，竭力维护国家安全和稳定的社会。只要全城团结一致，香港定必能够乘风破浪，令『一国两制』事业继续奋勇远航。」

记者：萧博禧

摄影：刘骏轩

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