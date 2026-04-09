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区议员工作报告︱黄碧娇提宏福苑火灾：第一时间到场助疏散 庄雅婷接个案次数仅方国珊六分之一

政情
更新时间：13:41 2026-04-09 HKT
发布时间：13:41 2026-04-09 HKT

区议员2025年工作报告已上载区议会网站，报告列出议员获指派的任务、工作指标、完成情况、接获市民意见或查询次数及跟进情况等。翻查报告，大埔区议员均提到宏福苑火灾的支援工作，其中卷入争议的民建联大埔南区议员黄碧娇在报告提及，去年11月26日宏福苑火灾发生后，她「第一时间赶到现场协助疏散及分流」；其后协助大埔民政事务处的紧急工作，于广福平台协助安排膳食、收集和分发物资，以及安排临时住宿等。

全部大埔区议员提支援宏福苑火灾

在大埔区，22名区议员均提到宏福苑火灾的支援工作。至于接获市民意见或查询的次数及跟进情况方面，黄碧娇处理了1079宗市民意见或查询；最少则是委任议员李汉祥，共接获并处理285宗。

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庄雅婷提办青年咖啡节 完成642个案 方国珊逾4000宗

西贡委任区议员、民建联「小花」庄雅婷关注区内环境衞生问题，曾约见政府部门跟进垃圾房、斑马线、兴建小学、填海发展等议题，又举办大湾区青年咖啡节、海岸清洁活动、抗战电影播放会等社区参与活动。至于接获市民意见或查询方面，她完成642宗个案及3宗处理中个案。

庄雅婷去年3月在将军澳主办的咖啡节，更邀得保安局局长邓炳强出席，他当时大赞庄雅婷「弃暗投明」，因放弃英国名牌大学取录，而升读北京大学。

不过，对比同区直选区议员方国珊，她去年完成处理或转介多达4,092宗接获市民意见或查询，两者相差6.5倍。

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双料议员梁进处理247宗市民查询 

区议会有14名议员兼任立法会议员，包括南区区议员、自由党饮食界立法会议员梁进；油尖旺区议员、民建联新界东南立法会议员叶傲冬；西贡区议员、新界东南立法会议员方国珊；东区区议员、民建联港岛东立法会议员植洁铃；葵青区区议员、民建联新界西南立法会议员郭芙蓉等。

14名双料议员中，方国珊完成处理或转介4,092宗接获市民意见或查询，是双料议员中最多；最少是梁进，仅完成处理247宗个案。叶傲冬则接获并处理了397宗市民意见或查询。植洁铃、郭蓉分别处理了2522宗及2470宗市民意见或查询。

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