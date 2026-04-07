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北都｜立法会周四第二次实地考察 将重点视察河套地区 新任政制局局长谢小华料随行

政情
更新时间：14:08 2026-04-07 HKT
发布时间：14:08 2026-04-07 HKT

立法会上月26日完成北部都会区首次实地考察，深入了解北都整体规划蓝图，以及位于「北都」西面的洪水桥／厦村新发展区的最新产业发展布局。立法会将于本周四（9日）进行第二次考察。据悉，届时将会重点视察河套地区，进一步跟进港深创科合作及相关基建进度。

新科政制局局长料随行

首次考察活动中，发展局局长宁汉豪、运输及物流局局长陈美宝，以及署理政制及内地事务局局长胡健民均有参与。据了解，新任政制及内地事务局局长谢小华将会随行第二次考察活动。

立法会主席李慧琼早前表示，考察有助议员与官员直接交流，了解北都最新发展，她亦要求议员在支持加快北都发展、支持专属法例的基础上要认真审议，让法例既达到立法目的，同时能够吸纳市民意见。

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记者：黄子龙

 

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