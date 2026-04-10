立法会上任百日统计｜多数议员全勤 惟新设「投票在席率」见分野 一议员竟缺席16次投票

第八届立法会上任逾3个月，今日（4月10日）迎来第100日。《星岛》统计发现，会期至今绝大部分议员在立法会大会及内务委员会等主要会议上，均保持100%出席纪录。不过今届大会新增「投票在席率」，公众可在网上查阅议员于大会议案表决时是否在席，纵使部分议员出席率「全勤」，但其投票在席率或仅得八至九成，即出席率未必能完全反映议员参与表决的实际情况。据统计，有19名议员的投票在席率未达100%，当中有5名议员低于九成，有议员至今缺席16次表决。

新制区分「出席」与「投票」 错过一个议案或引连锁反应

本届立法会上任前，秘书处曾举行简介会，介绍大会的新表决程序，包括由本届会期开始，即使有关议案属不记名表决，议员亦须先透过座位上的电子表决系统，按下「出席」按钮，以记录其在表决当刻是否在席。此安排是为配合本届生效的《立法会议员守则》，根据守则，议员每年提交的工作报告，须涵盖其「立法会会议的出席率、投票率及发言情况」。「按出席」步骤旨在方便计算议员表决时的在席率。

换言之，此举将传统「会议出席率」与「在席参与表决」细化，让公众能更准确地监察议员的参与度。不过其计算方式亦相当微妙，因该比率会将议案及相关修正案一并计算。今届无约束力的议员议案修正案偏多，甚至被指「滥提」，因此议员若缺席一个有多项修正案的议案，便会产生连锁反应，投票在席率大受影响。

陈绍雄急病澳洲入院 出席率仍为100%

守则又规定，议员如有获立法会主席信纳的合理缺席理由，该次缺席可不计算在总体出席率中。投票在席率亦采用同一计法。选委界陈绍雄于2月因急病在澳洲留医，获信纳为合理缺席理由。他错过了2月25日和3月18日两次大会，但数据上显示其出席率、投票在席率均为100%。其投票在席率的表决总次数，分母为73次，有别于其他议员的80多次。他说身体已逐渐恢复，3月下旬开始返回议会工作。

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选委界伍焕杰缺席16次投票：等䢂5分钟 落到去已投完

新议会至今举行8次大会，《星岛》统计，大部分议员在大会的投票在席率达100%，包括大主席李慧琼、「新丁」如江旻憓、谭镇国等；19名议员的投票在席率未达100%，更有5名议员低于九成。其中，在席率最低议员为身兼培侨中学校长的选委界伍焕杰，共缺席16次投票，包括两次政府决议案、两次议员议案及相关修正案，在席率仅81.4%。3名议员在席率87.2%，分别为选委界范凯杰及陈曼琪、建测规园界刘文君。

伍焕杰接受《星岛》查询时解释，1月28日会议议案比预期早表决，到发现要表决时由议办赶到会议厅，「等䢂等咗五分几钟，落到去已经投完」；3月25日因其他公务在身，只能出席上午会议，下午离港。他承诺继续熟习会议常规，以立法会工作为先。陈曼琪1月28日有出席会议，但缺席两个议员议案及修正案表决，她表示当天下午需到广州出席第七届广州仲裁委员会成立大会，并接受广州市人民政府颁授委员的聘任，已按规定预先填写不在席通知请假，并说明理由。

方国珊在席率不足九成：出席区会、与官员开会

范凯杰缺席1月28日大会，令他错过当日两项议员议案及相关修正案。他解释当日需出席海南省政协会议，事前已按议员守则请假并通知秘书处，惟后经大会主席裁定不获信纳为合理理由。刘文君则指，曾因公司董事会而缺席会议，亦有一次因检查文件而错过投票。

地区直选「票后」方国珊仅缺席3月19日续会一次议案投票，但因修正案较多，令她共计缺席9次投票，投票在席率仅为89.5%。她解释，当日早上西贡区议会就安达臣道议题需急切讨论，加上西贡区有两间小学面临停办，当日需与教育局开会。她又称，当日「仅差一分钟」便赶上投票，之后亦有继续参与会议，承诺日后以立法会工作为首任。

↓↓立法会大会「投票在席率」（由低至高排列）↓↓

界别/选区 议员 投票在席次数（投票在席率）* 选举委员会 伍焕杰 70/86 (81.4%) 建筑、测量、都市规划及园境界 刘文君 75/86 (87.2%) 选举委员会 陈曼琪 75/86 (87.2%) 选举委员会 范凯杰 75/86 (87.2%) 新界东南 方国珊 77/86 (89.5%) 纺织及制衣界 陈祖恒 78/86 (90.7%) 科技创新界 邱达根 79/86 (91.9%) 选举委员会 黄锦辉 79/86 (91.9%) 社会福利界 陈文宜 82/86 (95.3%) 选举委员会 管浩鸣 82/86 (95.3%) 选举委员会 陈宗彝 82/86 (95.3%) 选举委员会 李家驹 83/86 (96.5%) 新界东北 李梓敬 72/74 (97.3%) 乡议局 刘业强 84/86 (97.7%) 工程界 卜国明 84/86 (97.7%) 地产及建造界 黄浩明 84/86 (97.7%) 选举委员会 陈祖光 84/86 (97.7%)

注：只列部分未达100%「投票在席率」议员

*投票时在席，不论有否参与投票。

范凯杰成唯一大会缺席者

至于传统的会议出席率，范凯杰因出席省政协会议缺席一次大会，出席率为88%，是唯一在大会有缺席纪录的议员。他在内会出席率只有86%，于司法及法律事务、政制事务委员会出席率，分别为80%及75%。

至于内会，选委界葛珮帆缺席了两次会议，出席率71%，属全体议员中最低。此外，新界东北陈克勤、选委界梁子颖及范凯杰，内会出席率同为86%，属少数未能在主要会议中达至「全勤」的议员。

至于各事务或小组委员会层面，新民党李梓敬在人事编制小组出席率虽为100%，但身为副主席的他在3次会议中，「有合理理由缺席」两次，亦缺席了3月16至20日期间的大会及委员会会议，他解释该段时间要到联合国发言。同属该委员会的选委界李家驹，出席率仅有67%。选委界伍焕杰在工务小组委员会的出席率为50%，同界别的魏明德在工商及创新科技事务委员会的出席率亦只有50%。另外，纺织及制衣界的陈祖恒在该委员会的出席率同为67%，其于经济发展事务委员会的出席率则是75%。

陈振英：公众可直观检视议员参与度

内会主席、总协调人陈振英表示，今届新规定下，每一次表决无论是否记名、议员是否表态，都需要按下「出席」按钮并计算在席率，目的是确保议员在重要时间留在会议厅；当然这种模式也有局限，议员大可以「揿完掣就行开」照样计算出席，但总需要一个量化的准则，公众最直观、最快可以看出议员对议会事务的参与度，亦显示本届立法会严于律己。

至于省市政协活动不视为「合理缺席理由」，陈振英指，上届订立守则时有详细讨论，许多工作都与公务有关，但需要定下优次，立法会事务理应仅次于中央国家机关、全国人大政协和特区政府活动，范围应较狭窄，亦期望议员要以立法会工作为先。

记者：郭文卓、林剑