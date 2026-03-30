谢小华出任政制局长 林健锋赞做事「细心、上心」 熟悉政府运作

退休资深政务官谢小华重返官场，获特首提名、中央任命为政制及内地事务局局长，重中之重工作是编制《香港五年规划》。行政会议成员林健锋向《星岛头条》表示，与谢小华认识多年，过往在不同范畴有沟通和合作，称赞对方做事「细心、上心」，认为政制及内地事务局在她领导下，会做好编制《五年规划》、对接国家「十五五」规划等重要工作。

林健锋指，政制及内地事务局肩负多项重要工作，包括今年的选举委员会界别分组一般选举、明年的行政长官选举，以及区议会选举，谢小华在政府工作多年，又曾任民政事务总署署长，对政府运作、地区事务等有深入掌握，相信以其丰富经验，有助带领团队应对不同挑战。

陈勇冀积极推动对接「十五五」规划

民建联议员陈勇非常欢迎有关任命，指政制及内地事务局肩负推进《基本法》落实、深化大湾区合作、加强内地与香港交流沟通及完善选举制度的重任，期望谢小华在国家「一国两制」方针指引下，善用丰富公务经验，在新岗位上坚定立场，维护国家主权、安全和发展利益，并应带领团队勇于担当、开拓进取，积极推动香港主动对接国家「十五五」规划，制订好香港首份《五年规划》。

谢小华今早见记者时表示，今年是国家「十五五」开局之年，编制《香港五年规划》是政制及内地事务局今年重中之重的任务。她提到，香港今明两年举行多场重要选举，政制局会贯彻落实「爱国者治港」原则，继续与选举管理委员会紧密合作，确保在选举制度之下举行公平、公正、诚实和安全有序公共选举 。

谢小华又指，局方亦会积极推展爱国主义教育，并广泛向市民推广宪法和《基本法》，与社会各界携手，加强青年学生对国家的认识，深化国民身份认同；继续促进与港区全国人大代表、全国政协委员的恒常交流，加强沟通协作。

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