北都专属法例｜宁汉豪：冀提速发展吸企业落户 未来5年造900公顷熟地

立法会发展事务委员会今日（24日）下午召开会议，讨论为加快北部都会区发展订立专属法例。发展局局长宁汉豪重申，北都是香港未来经济发展引擎，将会新造3,000公顷土地，当中有900公顷熟地会于未来5年造好，形容现在是北都发展关键阶段，故希望订立专属法例，以提速发展，亦透过具弹性法例，更好地吸引企业落户。

宁汉豪续称，北都是香港最近广东省的地方，自然可与大湾区内广东省城市更易做到协同发展，便利香港在大湾区发展，亦可以服务国家，是一个重要策略定位，故必定要提速提效。

北都专属法例要达到3个目标

宁汉豪表示，北都总体规划大致已出台，很多发展区已进入建设阶段，接下来5年，工程开展会较过去几年更大规模，目标是未来5年做好900公顷熟地，当中有300公顷是产业用地，故订立专属法例，以吸引企业参与北都上盖建设及落户，让企业安心。

她指出，北都专属法例要达到3个目标，包括在规划及地政安排上拆墙松绑，容易弹性调较配合企业策略；亦希望推出措施令工程再快一些；吸引企业落户，营运方面特别措施需要法例，让企业得到便利。她续称，除了主要框架外，有些细节希望保持弹性，透过附属法例处理，当局希望透过「先订立、后审议」处理，即不多于49天内完成，更承诺相关政策会完成审议后才生效。

记者：郭咏欣

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