预算案2026｜发展局：北都专属法例3月下旬咨询立会 聚焦规划建设阶段「拆墙松绑」
更新时间：10:48 2026-03-01 HKT
发布时间：10:48 2026-03-01 HKT
发布时间：10:48 2026-03-01 HKT
新一份财政预算案提出，将向立法会申请注资100亿元，作为「洪水桥产业园有限公司」的起始资金，以支持公司初期营运及发展需要，目标于今年年中正式投入运作。当局又预告，有关北部都会区的专属法例将于3月下旬提交立法会发展事务委员会讨论，条例内容将聚焦在规划与建设阶段的「拆墙松绑」，以提升发展效率。
发展局局长宁汉豪今早（3月1日）于电台节目中指出，预算案建议向三个与北部都会区相关的机构，包括河套香港园区、新田科技城及洪水桥新发展区的公司，各注资100亿元作为启动资金。连同政府已平整的土地，未来这些园区公司将可更有效吸引企业落户，并自行筹划融资等工作。
拟申请容许土地作多元化用途
她透露，北都专属法例将于3月下旬提交立法会，于发展事务委员会上咨询议员，内容重点是针对规划及建设阶段，拆墙松绑，简化流程，以加快发展步伐。其中洪水桥产业园公司即将成立董事会，并计划短期内向城规会提出申请，容许土地作更多元化用途，包括餐饮、展销及研发等，以吸引不同类型的企业进驻。
宁汉豪补充，政府会协调三家园区公司的发展定位，例如河套香港园区将聚焦前沿科技，新田科技城主力发展中试产业，洪水桥则推动多元制造、建造及物流等产业。她强调，发展方向须留有弹性，不会铁板一块不准重叠，会以灵活满足市场变化及企业实际需要。
宁汉豪续称，当局已规划的产业用地连同大学城在内约有800公顷，当中大约4成会在5年陆续做好，交出已平整的熟地。目前要提速做的包括物色一些可以建设楼面的企业，因此成立相关的产业园公司协助开发建设及营运。
相关新闻：
预算案2026｜推全民AI培训 孙东称「仅仅是开始」 新田科技城注资100亿推公私合作
预算案｜注资100亿予河套香港园区 设专属公司推动开发新田科技城 申起始资金100亿元
最Hit
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
2026-02-28 06:00 HKT
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
2026-02-28 11:12 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
2026-02-27 14:47 HKT
我要赞佢｜港人记者移民后一度不适应 维修衣车义卖环保袋回馈社区
2026-02-28 08:00 HKT
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
2026-02-28 10:30 HKT