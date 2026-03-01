预算案2026｜发展局：北都专属法例3月下旬咨询立会 聚焦规划建设阶段「拆墙松绑」

新一份财政预算案提出，将向立法会申请注资100亿元，作为「洪水桥产业园有限公司」的起始资金，以支持公司初期营运及发展需要，目标于今年年中正式投入运作。当局又预告，有关北部都会区的专属法例将于3月下旬提交立法会发展事务委员会讨论，条例内容将聚焦在规划与建设阶段的「拆墙松绑」，以提升发展效率。

发展局局长宁汉豪今早（3月1日）于电台节目中指出，预算案建议向三个与北部都会区相关的机构，包括河套香港园区、新田科技城及洪水桥新发展区的公司，各注资100亿元作为启动资金。连同政府已平整的土地，未来这些园区公司将可更有效吸引企业落户，并自行筹划融资等工作。

拟申请容许土地作多元化用途

她透露，北都专属法例将于3月下旬提交立法会，于发展事务委员会上咨询议员，内容重点是针对规划及建设阶段，拆墙松绑，简化流程，以加快发展步伐。其中洪水桥产业园公司即将成立董事会，并计划短期内向城规会提出申请，容许土地作更多元化用途，包括餐饮、展销及研发等，以吸引不同类型的企业进驻。

宁汉豪补充，政府会协调三家园区公司的发展定位，例如河套香港园区将聚焦前沿科技，新田科技城主力发展中试产业，洪水桥则推动多元制造、建造及物流等产业。她强调，发展方向须留有弹性，不会铁板一块不准重叠，会以灵活满足市场变化及企业实际需要。

宁汉豪续称，当局已规划的产业用地连同大学城在内约有800公顷，当中大约4成会在5年陆续做好，交出已平整的熟地。目前要提速做的包括物色一些可以建设楼面的企业，因此成立相关的产业园公司协助开发建设及营运。

