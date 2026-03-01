伊朗局势︱商经局：地缘政治或影响全球供应链 但同时促进多国与中国合作

中东局势升温，商务及经济发展局局长丘应桦表示，虽然今年经济开局平稳，且俄乌战争渐趋和平，但近日爆发的地缘政治问题，势为全球带来冲击。他强调，相关事件对全球经济发展、供应链稳定性的影响，乃至美国息口走向，均需审慎观察。在不明朗因素笼罩下，反而促进多国加强与中国的合作，香港应做好「超级联系人」和「超级增值人」的角色，对香港是正面机遇。

1月出口增幅达31.8%势头强劲

丘应桦今早（3月1日）于电台节目中指出，2025年本港整体贸易数据表现亮丽，全年进出口增长超过15%，出口总额高达5,200多亿港元，单计今年1月，出口增幅更达31.8%，势头强劲。

不过他坦言，部分国家推行单边保护主义政策，加上刚发生的地缘政治冲突，势必对全球经济贸易构成影响。在此背景下，「全球南方」多个国家纷纷加强与中国的合作，近日英国及德国领导人相继访华，可见一斑。丘应桦认为，中国经济发展对全球的影响力将越来越重要，香港可受惠于国家整体经济发展，因此要做好超级联系人，及跨国供应链工作的角色，对香港是正面机遇。

冀引入机械人、游艇及小型飞机展览

谈及新一份《财政预算案》预留1亿元吸引大型国际展览来港，丘应桦表示，过去数据显示展览业相关经济活动占本地生产总值约2.1%，每名参展商务旅客每晚平均消费达7,000至8,000港元，期望透过盛事展览带动旅游、餐饮等行业增长。他指出，机场亚洲国际博览馆扩建工程已完成，湾仔会议展览中心亦计划扩充，当局正与展览机构合作，引入崭新主题展会，例如机械人展、游艇展，甚至小型飞机展等，相信能为旅游、餐饮、零售及娱乐业带来正面效益。目标是将香港打造成为品牌展览之都，协助内地及本地品牌利用香港平台走向国际。

此外丘应桦透露，政府成立的「内地企业出海专班」正积极探讨如何协助内地中小企，善用香港资金自由流通及健全法治等优势拓展海外市场。团队正研究不同国家的市场需求，为内地企业物色合适的海外合作伙伴，引领企业透过香港「走出去」，为国家经济发展注入新动力。同时，期望吸引内地企业来港设立地区总部或分公司，带动本地就业与经济，实现互利共赢。

相关新闻：

财政预算案2026 ｜政府预留1亿元 推动展览业及国际会展之都品牌建设

财政预算案2026︱综合帐目盈余29亿元 料今年本港经济增长2.5%至3.5%

伊朗局势｜保安局更新伊朗及以色列红色外游警示 暂未接获港人求助

