Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱商经局：地缘政治或影响全球供应链 但同时促进多国与中国合作

政情
更新时间：09:57 2026-03-01 HKT
发布时间：09:57 2026-03-01 HKT

中东局势升温，商务及经济发展局局长丘应桦表示，虽然今年经济开局平稳，且俄乌战争渐趋和平，但近日爆发的地缘政治问题，势为全球带来冲击。他强调，相关事件对全球经济发展、供应链稳定性的影响，乃至美国息口走向，均需审慎观察。在不明朗因素笼罩下，反而促进多国加强与中国的合作，香港应做好「超级联系人」和「超级增值人」的角色，对香港是正面机遇。

1月出口增幅达31.8%势头强劲

丘应桦今早（3月1日）于电台节目中指出，2025年本港整体贸易数据表现亮丽，全年进出口增长超过15%，出口总额高达5,200多亿港元，单计今年1月，出口增幅更达31.8%，势头强劲。

不过他坦言，部分国家推行单边保护主义政策，加上刚发生的地缘政治冲突，势必对全球经济贸易构成影响。在此背景下，「全球南方」多个国家纷纷加强与中国的合作，近日英国及德国领导人相继访华，可见一斑。丘应桦认为，中国经济发展对全球的影响力将越来越重要，香港可受惠于国家整体经济发展，因此要做好超级联系人，及跨国供应链工作的角色，对香港是正面机遇。

冀引入机械人、游艇及小型飞机展览

谈及新一份《财政预算案》预留1亿元吸引大型国际展览来港，丘应桦表示，过去数据显示展览业相关经济活动占本地生产总值约2.1%，每名参展商务旅客每晚平均消费达7,000至8,000港元，期望透过盛事展览带动旅游、餐饮等行业增长。他指出，机场亚洲国际博览馆扩建工程已完成，湾仔会议展览中心亦计划扩充，当局正与展览机构合作，引入崭新主题展会，例如机械人展、游艇展，甚至小型飞机展等，相信能为旅游、餐饮、零售及娱乐业带来正面效益。目标是将香港打造成为品牌展览之都，协助内地及本地品牌利用香港平台走向国际。

此外丘应桦透露，政府成立的「内地企业出海专班」正积极探讨如何协助内地中小企，善用香港资金自由流通及健全法治等优势拓展海外市场。团队正研究不同国家的市场需求，为内地企业物色合适的海外合作伙伴，引领企业透过香港「走出去」，为国家经济发展注入新动力。同时，期望吸引内地企业来港设立地区总部或分公司，带动本地就业与经济，实现互利共赢。

相关新闻：

财政预算案2026 ｜政府预留1亿元 推动展览业及国际会展之都品牌建设

财政预算案2026︱综合帐目盈余29亿元 料今年本港经济增长2.5%至3.5%

伊朗局势｜保安局更新伊朗及以色列红色外游警示 暂未接获港人求助
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭
01:15
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天︱不断更新
即时国际
43分钟前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
23小时前
路透社
伊朗局势｜以色列官员：哈梅内伊已死并找到遗体  伊朗：他仍在指挥战事
即时国际
5小时前
我要赞佢｜港人记者移民后一度不适应 维修衣车义卖环保袋回馈社区
好人好事
2026-02-28 08:00 HKT
两会2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚么   「五年规划」始于建国一穷二白时代
两会2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚么   「五年规划」始于建国一穷二白时代
即时中国
10小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
影视圈
17小时前
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
饮食
2026-02-28 10:30 HKT
01:00
深水埗嫖客晕倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突发
23小时前