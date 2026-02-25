财政预算案2026｜公务员加薪将按既定机制调查 公务员编制未来两年度分别减2%

【财政预算案2026/公务员】公务员于过去6个财政年度三度冻薪，今年财政状况好转，政圈不倾向再次冻薪。新一份《财政预算案》今日（25日）出炉，政府将按既定机制调查公务员薪酬趋势，并由行政长官会同行政会议在充分考虑六大因素后决定；公务员编制则每年分别缩减2%，预计在今年4月1日，公务员编制将减至约18.8万个职位。

陈茂波表示，公务员编制在未来两个财政年度，每年分别缩减2%，预计至2026年4月1日，公务员编制将减至约18.8万个职位。本届政府任期内将累计削减超过1万个职位。

公务员薪酬将由行政长官充分考虑后决定

至于2026/27年度的公务员薪酬调整，政府将按既定机制进行薪酬趋势调查，并由行政长官会同行政会议在充分考虑六大因素后决定。

陈茂波表示，政府会持续落实去年《财政预算案》提出的强化财政整合计划，主要原则为以严格控制政府开支为主，开源为辅；保持香港简单低税制的竞争优势，尽量避免大幅调升税率或引入新税种；以及在开源时尽量体现「用者自付」和「能者多付」。

继续严格控制政府经营开支增长

陈茂波表示，会继续严格控制政府经营开支增长。各政策局及部门会持续检视资源分配和工作优次，并通过整合内部资源、精简程序及运用科技，以更高成本效益为市民提供服务。

26/27年度再节省约78亿

政府将按计划推进「资源效率优化计划」，在不影响综援、公共福利金及法定开支的前提下，在2026／27及2027／28两个年度，每年节省政府经常开支2%，即较2025／26年度分别再节省约78亿及156亿元的开支。

相关新闻：

财政预算案．前瞻︱公务员可「重获」加薪？薪酬调查照做 「跳point」安排将检讨

财政预算案2026︱综合帐目计及发债 提早恢复平衡 预测今年本港经济增长2.5%至3.5%