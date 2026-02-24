宏福苑安置︱陈克勤指方案人性化 冀居民仔细考虑作合适选择 「总比一无所有来得好」

政府日前公布大埔宏福苑的长远安置方案，计划以现金收购或「楼换楼」方式，购入除宏志阁外其余7幢楼宇的所有住宅单位。受影响居民须于8月31日前决定是否接纳政府提出的长远安置安排。新界东北立法会议员陈克勤认为，政府的方案已相当人性化：「并非个个方案佢哋都最钟意，但总比一无所有来得好。」期望居民仔细考虑后作出最适合自己的选择。

陈克勤今早（24日）在电台节目中表示，今次政府提出的长远安置方案，是基于早前进行的问卷调查结果，并充分考虑了居民的经济状况，属相对人性化的处理方式，让居民有选择空间，包括以现金收购业权、选择「楼换楼」，以及预留居屋、绿置居和房协单位供受影响业主优先选购。他认为整体上，居民对方案的反应属可接受范围。

任何安排无可能获100%支持

对于约有9%的灾民（约183户）表示仅接受「原址重建」作为长期居住安排。陈克勤认为，肯定会有人不接受方案，任何长远的住屋安排，都无可能达到100%的支持，不过政府针对该9%的灾民可多作解说功夫，分析利害及优势，帮助他们作出决定。

陈克勤重申，特首所强调的「情理法」原则，应以「情」行先，法律为最后手段，不希望在过程中要动用条例强制收购拒绝出售单位的业权。他坦言，若坚持不搬迁，相关楼宇的价值或将归零，「不是个个方案他们都最喜欢，但总比一无所有为好」。他认为居民尚有半年时间仔细考虑，促请政府持续加强解说工作。

期望居民从实际情况考量作决定

至于未被纳入安置范围的宏志阁，陈克勤指接触到的业主意见分歧，部分人希望重返家园，无惧灾后阴影。但他昨日也收到一封长达千字的电邮，促请政府将宏志阁纳入安置方案。他建议应就宏志阁再进行一次专门的意向调查，若过半数居民支持纳入方案，便可启动讨论；若未达半数，则须尊重私有产权。



不过，他亦坦言，若宏志阁保留不作收购，日后将面对大厦公契、地契、管理及楼宇复修等复杂问题，处理上相当棘手。尤其宏志阁在大火中未受损毁，仍可居住，最终仍需由居民自行决定，「解铃还需系铃人」。他期望居民从实际情况出发，待未来一两周解说队逐户讲解后，大家沉淀思考，相信会有更清晰的方向。

