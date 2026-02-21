财政预算案．前瞻｜议员倡善用闲置物业增托儿名额 检视年轻人不愿生育原因

本港生育率持续低迷，育有2名孩子的民建联立法会议员郭芙蓉表示，切身体会到在香港养育下一代的压力与挑战，例如双职父母寻找合适托儿服务时的焦虑，以及生活开支、教育、医疗保障等压力。她建议政府灵活善用闲置物业增加托儿名额，推动「社区保姆」专业化，并研究设立一站式的外佣事务监管机构，减轻家长的后顾之忧。

郭芙蓉：香港养育下一代压力大

近年社会有声音建议政府设立「生育专员」，负责制定托儿服务政策，不过郭芙蓉认为，与其单纯讨论增设职位，应关注如何透过司长级官员领导的跨部门小组，进行整体规划，确保政策执行时不产生冲突，并秉持「量入为出」原则，将资源发挥最大效益。

管浩鸣吁检视年轻人不愿生育原因

立法会福利事务委员会主席管浩鸣表示，现阶段未至于需要设立「生育专员」，但政府可考虑成立生育政策委员会，就本港生育问题进行系统性研究，检视年轻人不愿生育原因。他分析，随着社会观念转变，港人迟婚现象日趋普遍，不仅缩短了生育「黄金期」，也削弱夫妇生育动力。他认为生育涉及多重考量，包括未能置业、双职家庭难兼顾工作与育儿等。

新社联议员谭镇国表示，本港出生人数在龙年效应后下跌，建议政府专责小组，协调不同政策局及部门，更好制定鼓励生育的措施及支援。

