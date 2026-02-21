财政预算案．前瞻︱去年婴儿出生创新低 政界齐倡「累进式子女免税额」 2万元生育奖金可延续？

【财政预算案2026/子女免税额/鼓励生育】《财政预算案》本月25日发表。近年本港出生率低，政府2023年起推出组合拳鼓励生育，包括推出2万元新生婴儿奖励金等，惟去年全年出生登记数字仅3.1万宗，创有纪录以来新低。外界关注政府会否有新一轮谷生育措施，今年至少5个政团建议政府推出「累进式子女免税额」；亦有议员认为，延长生育奖励金之余，也要做好暂托中心等配套服务。

生育奖励金已派出逾12亿 惟去年出生率创新低

政府于2023年《施政报告》提出为新生婴儿父母提供2万元现金奖励，计划为期3年，至今年10月到期。政务司副司长办公室回复《星岛》查询时表示，截止今年1月31日，计划共接获约64,390宗合资格申请，并已向63,900名申请人发放奖励金，共发放金额约12.78亿元。2024年全年、2025全年及今年首月发放奖励金数字，分别为34,836宗、26,922宗及2,142宗；涉及金额分别为6.96亿元、5.38亿元及4,284万元。

此外，截止今年1月底，共2,073宗个案涉及同一申请人申领两次奖励金，以及30个案涉及同一申请人申领3次奖励金。政府补充，有关情况属「生孖胎」或计划期间先后诞下新生婴儿。计划可由父或母其中一方申请，若生两胎人士，每次非同一人申请奖励金，如第一胎母亲为申请人，第二胎父亲为申请人，则不会反映在此数字。

政府鼓励生育，出生率数字又能否反映？2023年共33,288名婴儿出生；2024年「龙年效应」，曾回升至36,767名，是3年内高位，惟2025年数字再度回落，全年仅得31,714名婴儿出生，创历年新低。对比10年前、即2015年共60,803宗出生登记，去年数目大跌近五成。

多个政党倡「累进式子女免税额」

不过，政界继续要求政府推出措施鼓励生育，目前一般子女免税额为13万元，工联会、经民联、自由党、实政圆桌等均建议推出「累进式子女免税额」，其中工联会建议首名子女免税额为18万元，第二名额外增加免税额36万元。行会成员汤家骅亦建议，将子女免税额上调至15万元，直接减轻家庭育儿财政负担；雇员规模达到一定人数的企业，若其自设或资助设立符合社署标准的幼儿照顾中心，相关支出可获得相应税务扣减。

立法会福利事务委员会主席管浩鸣认为，对中产人士而言，2万元现金奖励实际帮助不大，反而可以税项著手鼓励生育，建议子女免税额上调最少3万元。至于生育奖励金去留，他认为可考虑延续，但反对一刀切向全社会发放，应精准针对社会各阶层而发放。

谭镇国：市民更关注生育后配套

新社联议员谭镇国表示，跟不少市民了解过，比起2万元奖励金，他们更关注是生育后的各种配套，认为政府要加强幼儿中心、日间暂托中心等配套，减轻双职家庭压力。民建联植洁铃表示，政策推行仅两年，不少家庭可能正在规划生育，担心突然叫停会令准备怀孕的家长无所适从，既然机制已运作顺畅，延续一段时间是合理做法，但强调这只是辅助措施。

李兆波认为，下调物业印花税效益可能更大。

学者：增子女免税额效果有限 倡下调物业印花税

不过经济学者李兆波认为，单靠增加子女免税额或提供数万元现金奖励，实际效果有限。他以最高薪俸税边际税率17%计算，即使增加1万元子女免税额，纳税人每年最多只是少付1,700元税款，帮助甚微，只是鼓励性质居多，未能真正对冲养育子女的巨大开支。他认为，下调物业印花税效益可能更大，以购买一个800万元单位为例，需支付的印花税款项可达24万元；相比之下，子女免税额所带来的税务节省「微不足道」。

另外，新加坡政府为育有12岁及以下新加坡籍儿童的家庭，发放一次性的500元育儿补助券，植洁铃认为值得参考，但必须考虑执行效益，涉及资格审核、商户登记等行政程序，成本不低。

记者︰黄子龙

