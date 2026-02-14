政府办白皮书专题研讨会 特首、中联办主任及各局长等出席
特区政府早上(14日)在政总，举办《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书专题研讨会，行政长官李家超、中联办主任周霁、驻港国安公署署长董经纬等出席。据了解，中央港澳办原一局局长王振民亦有来港出席，并会作主题演讲。
早上9点半左右与会者陆续到场，包括政务司司长陈国基、财政司司长陈茂波、律政司师姐林定国，各局长、行会成员及立法会议员。据了解，研讨会约1.5小时，至中午完结。
记者：郭咏欣
摄影：陈浩元
