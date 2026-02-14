政府办白皮书专题研讨会 李慧琼：正本清源说明香港维护国安历史

特区政府早上(14日)在政总，举办《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书专题研讨会，行政长官李家超、中联办主任周霁、驻港国安公署署长董经纬等出席。据了解，中央港澳办原一局局长王振民亦有来港出席，并会作主题演讲。

早上9点半左右与会者陆续到场，包括政务司司长陈国基、财政司司长陈茂波、律政司司长林定国，各局长、行会成员及立法会议员。据了解，研讨会约1.5小时，至中午完结。

行政会议成员林健锋于会后表示，所有嘉宾发言都很精彩，并对香港回归以来在维护国家安全工作，全面的回顾。他重申国家安全在全世界每一个国家都有一个共同的底线，即有完备的法律体系维护每一个地方的自身安全，香港作为中华人民共和国的一个特别行政区，《香港国安法》的落实、23条的通过，这个绝对是香港特别行政区的责任。

林健锋：国际认同香港在李家超领导下更为安定

他指过去几年政府做了大量的宣传，亦做了很多招商引资的工作，国际都认同香港在行政长官李家超领导之下，香港更为安定、投资者更有信心、资金陆续来港、每天有人才来港等，都是体现了《香港国安法》和23条立法之后，香港繁荣稳定的现象。他认为香港有国家作为强大后盾，港人应该要配合政府、同心协力地帮助香港，去说好香港故事、支持香港，一定要共同守护这片来得不易的安定繁荣的家园。

立法会主席李慧琼表示，白皮书系统地回顾了香港在国家安全过去所面对的挑战，也提醒社会国家安全风险依然存在，需要时刻保持警惕，并以事实为根据回顾了香港在维护国家安全道路上，经历了的斗争路程，主要是由于23条立法无法完成，加上2019年的社会暴乱，更包括外部势力的干扰，引起当时社会严峻的挑战，形容这些历史充分说明，如果没有国家安全，就没有香港的繁荣。

李慧琼展望未来香港牢牢把握维护国安规律

她续称，过去一段时间有不少对于《香港国安法》的抹黑，又或不符事实的报导，白皮书是正本清源地说明，香港维护国家安全的历史，也展望未来香港在维护国家安全方面，会牢牢把握的一些规律，特别是要向投资者清楚表明，增强信心，因为香港在维护国家安全的基础上，是坚持和尊重保障人权，亦坚持在法治轨道上维护安全。

至于如何解读白皮书于黎智英案判刑后发布，林健锋认为应该正面去看白皮书，若用一件事或一宗案件来演绎整个白皮书，有可能未够全面或适当，相信发布时间实属巧合，是要根据实际情况去做的。

李慧琼引用王振民发言内容称，白皮书发布是因为国际社会对《香港国安法》实施存在误解，又或者有部分失实的言论，白皮书详细讲解香港维护国家安全的历史，以及过去所面对的挑战，以至未来的发展路向，这就是发布的原因及时间的考虑。

记者：郭咏欣

摄影：陈浩元

