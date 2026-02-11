运输策略蓝图｜议员关注第四条过海隧道规划  陈美宝：将检视坊间倡议的走线

运输及物流局早前公布《运输策略蓝图》，局长陈美宝今早（11日）再向立法会交通事务委员会介绍。

「实政圆桌」庄豪锋表示，知道「粤车南下」对香港经济有好处，但不能草率做事，若要放宽更多名额及城市，必须按部就班，最理想是研究特许专额，即额外配额让粤车去欣澳、迪士尼，以及将来南大屿指定的停车场，然后再转车出市区，这样做既可增加粤车，又不影响本地交通。

料11号干线通车后2036年将塞爆西隧

他又提到，本来椅州人工岛发展有第四条跨海隧道，有其必要性，因为11号干线工程已造好部分跨海工程，只要在港岛找一个落脚点，即可做到跨海隧道，否则2036年通车后，西隧塞车将会很严重。专业动力方国珊亦表示「三隧分流」后，三条隧道车流有妥善管理，但始终车辆多，关注第四条过海隧道的规划。

陈美宝表示，四条跨海隧道要有一个较为前瞻性的规划，路政署及运输署会将于内部就第四条过海隧道进行初步审视，检视现时坊间倡议的走线，包括在交椅州人工岛发展暂缓下，审视港岛西至大屿山东北连接路，或扩建现有隧道，从技术可行性、周边道路容量、未来人口和经济发展，以及财政成本效益上评估。

会收集数据和意见审视「粤车南下」未来路向

至于「粤车南下」计划，陈美宝指希望吸引粤车来港于景点、酒店等地方停车，当局会密切审视「粤车南下」预约情况、用家反应及意见，以及本港的接待能力，收集数据和意见，以检视「粤车南下」未来路向。

新社联谭镇国关注近日北区大塞车问题，关注当局会否考虑将2024年在东涌市中心，8个联动式灯控路口进行的试验，引入天水围及北区等地方，推动区域联动系统，实时调整区域交通。

运输署助理署长/策略研究梁世豪表示，实时交通灯号确实会帮到车流及人流的地区，而东涌是属于联动式系统，较独立系统更复杂，因该处有一些「姊妹」路口，互相之间有互动，若要再找地方套用这套系统，需花时间去分析，接下来会看能否再做多一些。

江旻憓问及当局会否考虑设极端天气联合通报机制

旅游界江旻憓关注，当有不同极端天气警告生效时，政府如何确保交通营运的最新消息可快速、清楚地传送予旅客，以及会否考虑建立一个由业界、运输署及相关部门组成的联合通报机制，在极端天气发生前后，及时向旅客发布最新的交通安排。

运输署署长李颂恩表示，很关注极端天气对交通路况的影响，故署方有一个24小时运作的紧急事故协调中心，无论是因天气或其他路面事故发生，运输署会担当统筹角色，联合不同交通工具的营办商，第一时间发放有关的信息。她又介绍，署方有一个综合的手机应用程式「出行易」集中消息发放，亦会透过传媒发放资讯，第一时间让旅客知道安排如何。

