黎智英案︱消防处：判刑保障市民生命财产安全 警察评议会：以维护国安为首要任务

早前被高等法院原讼法庭裁定罪成的黎智英今早（9日）判刑，总刑期20年，消防处发文表示尊重并支持判决。消防处表示，在2019年「黑暴」期间，市民面对被煽动的激进示威者肆意堵路、纵火和投掷汽油弹等严重安全威胁，消防处坚守职责，不分昼夜，全力以赴地扑灭火灾、救援伤者，守护社区的安全与稳定。

消防处：全力协助维护国安及社会稳定

消防处表示，深信法治是香港繁荣与稳定的重要基石，支持特区政府依法维护社会秩序，保障市民生命及财产安全，将继续全力协助维护国家安全以及香港社会稳定。

警察评议会职方协会：判刑彰显公义

警察评议会职方协会亦对判决表示欢迎，指判刑就是彰显公义、维护法治的必然结果，称黎智英历年来勾结外部势力，乞求对中央及香港特区实施制裁，祸国乱港之心昭然若揭。协会指更令人痛心的是，无数年轻人受其煽惑而以身试法，最终锒铛入狱，前途尽毁。

协会表示，坚信任何企图危害国家安全的人都必然难逃法网；香港警察作为维护法纪的中坚力量，会一如既往以维护国安为首要任务，忠诚履职，确保「一国两制」实践行稳致远，维持香港繁荣安定。

纪律部队评议会：判决依据法律证据 公开透明

纪律部队评议会（职方）指出，案件经过156日公开、公平及公正的聆讯，法庭在审视海量证供及各方陈词后，早前颁下长达855页的裁决理由，充分展现法庭严格依照法律和证据作出裁决。评议会认为，法官在判刑理由书中清楚阐述理据及具体考量，一切公开透明。

声明中亦回顾2019年「黑暴」事件，指事件对香港社会造成严重伤害，并称有许多年轻人被煽动唆摆而犯案，最终入狱前途尽毁，令人痛心。评议会认为，事件让广大市民深切体会到国家安全与社会稳定的珍贵，并支持执法机关依法严惩「反中乱港」分子。

强调续以维护国安为首要任务

评议会最后强调，各纪律部队将继续秉持爱国爱港的核心价值观，以维护国家安全为首要任务，时刻谨守岗位，依法防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，坚定不移确保香港长期繁荣安定。

