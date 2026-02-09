大棋盘︱财政预算案「派糖」诉求增 夜间消费券、强积金买楼难实行 官场研判效益有限

《财政预算案》月底公布，财爷陈茂波已分批接见政党板块代表。今年公共财政状况有改善，经营帐目转亏为盈，但由于要投资北都和基建，相信综合帐目仍不排除有较低的赤字。在此背景下，近日政界倡议「派糖」的呼声渐多，预料今年纾解民困的力度会比去年稍强。

财政预算案2026︱纾困措施力度料比去年强

去年政府早早放风，财赤可能达千亿元，最终库房「见红」达803亿元。去年各大党派焦点在于如何解决巨额财赤，几乎无一提出「派糖」，亦有多个政党支持政府收紧「2元乘车优惠」。但纵然如此，去年《预算案》亦保留了部分常规的纾困措施，包括社会保障金额外「半粮」、宽减薪俸税上限1500元等。

相关新闻：

财政预算案2026｜工联会倡放宽强积金用于置业 退休后透过逆按揭「以楼养老」

财政预算案2026︱吴杰庄倡派夜间消费券「请你食碗云吞面」 医疗券改为「银发券」可用于去旅行

财政预算案2026︱夜间消费券料效益有限

今年财政状况有所改善，政商界建议亦变得相应「进取」，至少5个政团倡议「累进式子女免税额」，叫价最高的是工联会，建议首名子女免税额增至18万元，第二名额外增加至36万元。薪俸税退税近年拾级而下，中产交税叫苦，政圈亦期望重新调高。

此外，民建联提出以「抽奖」形式派发限于周末使用的消费券，又认为财政好转，政府应多照顾市民；G19亦期望提高个人基本免税额等。有政党中人评估，去年财政状况差，政府尚且保留一定纾困措施，按此推算，今年「派糖」力度会比去年提升。不过亦有议员认为，政府未来仍要投资北都，不宜对派糖有过高期望。

至于有议员提出派发夜间消费券，相信实行机会很低，主要考虑是公共财政承担，以及经济效益难以保证。有熟悉财金人士坦言，市民减少夜间活动已是不可逆转趋势，因生活模式出现根本变化，夜经济活动不太可能再回到疫前，再推夜间消费券未必符合成本效益。事实上，代表零售界的自由党邵家辉亦有保留，他日前称不少零售业界不在夜间营业，对派夜间消费券会感到不公。

另一项政府未必接纳的建议是强积金置业。过去一年楼市回稳，去年全年累升逾3%，有政党期望政府松绑强积金，让一些收入达标但欠缺首期的家庭用作置业，但据闻不会成事。

财政预算案2026︱强积金买楼风险高

有官场中人分析，强积金是退休保障政策，核心目的是让市民达退休年龄时有一笔资金应付日常生活，不可随时提取，若讹称「永久离港」提取，一经发现属刑事罪行。倘若让市民以强积金买楼，他们及后转售套现，计划便形同虚设；若是「闭环管理」，即限制转售或日后卖楼须将相关款项回拨户口，技术问题相当多，包括日后楼价变动如何折算金额等。至于就取用的强积金设立上限，例如不得超过总结余某个比例，对置业的助力又非常有限，「到喉唔到肺」。

另一人指，政府若容许强积金买楼，属于颇强力度的介入市场，从政治考虑，「无论其后楼价升跌都有人不满」，例如若楼价升，未能上楼的市民可能不满政策「托市」，令其更难上车，这既是财金风险，也是政治风险。

但凡涉及介入楼市政策，市场十分敏感。去年港区全国人大代表在两会联名建议设立「购房资金通」，便利两地人才跨境置业，并以闭环式管理资金池，确保资金不流出。有关政策可为楼市带来活水，但由于涉及金融安全风险等，不易实行。

有人大代表指，购房通暂无进展，相信中央已听到他们声音，作综合考虑。他指过去一年楼价回升，若政策显著刺激楼价，可能引起社会反弹，议题的复杂性不容小觑。

聂风