财政预算案2026｜民建联倡「抽奖式消费券」 限周末用鼓励留港消费 吁放宽长者物业差饷

新一份《财政预算案》将于本月25日发表，财政司司长陈茂波正就预算案内容进行咨询。民建联主席陈克勤表示，该党今日（6日）向财政司司长提交173项建议，主题为「变革前行、创富安民」。他强调，建议主要围绕四大方向展开，包括对接国家经济发展大局、支援基层、支援中产，以及构建更安全城市，重点建议包括推出「抽奖式消费券」以刺激本地消费，以及宽免长者自住物业差饷等。

香港发展为黄金交易中心 落实粤港澳游艇自由行

陈克勤表示，现时政府首要任务是以安定民心为重点，需于经济及民生方面作努力，才可使社会继续安定繁荣。他建议政府重点对接国家「十五五」规划，发展黄金交易中心，完善黄金储备设施硬件配套，建立香港黄金品牌认证和标准，并加速发展人民币计价黄金产品。他又建议政府尽快落实低空经济规划行动纲领，同时亦可发展香港成为国际游艇销售中心，并落实粤港澳游艇自由行。

推「抽奖式消费券」鼓励留港消费

针对民生方面，陈克勤指，有市民反映医疗收费调整幅度及部分改革对基层市民而言十分吃力，建议重新检视医疗收费调整，并将公立医院收费豁免资格，由现时75岁或以上领取长者生活津贴的长者，扩展至所有65岁或以上的合资格领取者，认为此举能直接帮助有需要的长者，并大幅简化目前繁复的豁免申请手续，节省行政成本。此外，民建联亦建议为退休长者的自住物业提供差饷宽免，并提高子女免税额及外佣扣税额，又建议政府重推「出售公屋」计划以增加政府收入来源。

选委界陈恒镔建议推出「抽奖式消费券」，市民在本地消费后可上载单据参与抽奖，赢取消费券于周末使用，以鼓励留港消费。陈恒镔指，此举能在财政可控的情况下有效刺激消费。他表示，若政府选择投放10亿元，已能达致「滚雪球」效应，为市道带来帮助，又指消费券非「滥派」，虽司长要考虑本地财政问题，但强调「消费市道和留港消费其实都相当重要」。

选委界葛珮帆建议政府增拨资源，在全港公屋、居屋及资助旧楼，安装物联网（IoT）智慧消防装备。她指出，相关技术已成熟，能即时监测消防钟、防烟门等状况，一旦出现异常可即时发出警报，形容是「挽救生命的科技」。

新界西南郭芙蓉表示，因应旧楼业主常面对「唔识整」及「无钱整」两大困难，民建联建议扩大楼宇维修代办服务，若有个案获六成业权同意，可授权屋宇署或市建局等机构代办招标及监工，以保证工程质素。同时，当局亦应研究调整现有维修津贴金额或放宽申请资格，以支援有需要的业主。

设立长者自住物业差饷宽减制度

港岛东植洁铃补充指，民建联提出设立长者自住物业差饷宽减制度建议，虽然财库局此前以机制复杂为由表示暂未考虑，但考虑到长者生活压力日益加重及人口老化趋势，她建议政府至少先开展可行性研究。她指出，现行差饷安排采用「普惠」原则，建议可参考海外经验，建立针对长者及有需要人士的精准支援制度。

新界北姚铭关注北部都会区未来人口膨胀对医疗需求的影响，指元朗、屯门等地区私营医疗路程较远，建议在洪水桥厦村位置提供医疗服务，以满足在内地工作的市民与日益膨胀的人口需求。选委界洪锦铉肯定政府吸引企业来港的成果，但指出中小企面临开户困难，建议政府放宽相关计划申请范围，协助普遍中小企解决问题。

记者：郭文卓

摄影 : 何健勇