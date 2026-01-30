大棋盘｜「高官音乐椅」再转 运输署长李颂恩升官 接任政制局常秘

「高官音乐椅」继续转动，曾国衞日前被免去政制及内地事务局局长后，暂由副局长胡健民署任，但局内多个重要位置皆悬空，其中常任秘书长更一直虚位以待，足足半年仍未有人选。据悉，政府日内公布现任运输署署长李颂恩将接任政制局常秘，文化体育及旅游局副秘书长谢咏谊则接掌运输署。

政制局常秘已悬空半年

政府近年陷入「常秘荒」，政制局原常秘傅小慧去年7月底展开退休前休假，职位悬空至今；港府去年9月公布由大湾区专员陈洁玲兼任政制局常秘，原本至12月8日，即立法会选举翌日，惟之后继续兼任直至另行通知。港府1月中公布，发展局副秘书长（工务）林雅雯将接替陈洁玲出任大湾区专员，2月9日履新，陈洁玲则去向未明。

随著曾国衞辞任局长，政制局最高层已变成胡健民的「一人之境」，特首李家超周二回应指，会确保该局运作畅顺，商讨尽早安排合适人员调迁至政制局。

李颂恩升官 月初「排队党」风波拆弹

消息指，政府很快会宣布高层官员任命，由运输署署长李颂恩升任政制局常秘。现年53岁的李颂恩1994年加入政府，曾在多个政策局及部门服务，包括前政制事务科、民政局、发展局等，至2023年8月接掌运输署。她任内处理多项焦点交通政策，包括的士车队发牌、收回大榄隧道、规管网约车等，开始为公众熟悉。

不过，本月初爆出「排队党」垄断免试签发驾驶执照即日筹，李颂恩要频频现身解画，运输及物流局局长陈美宝并召开紧急会议，敦促运输署提出短期改善方案，最终牌照事务处改用电子即日筹，成功「拆弹」。近日闹得沸沸扬扬的强制佩戴安全带争议，则主力由陈美宝及其他运输署人员解说。

文体旅局副秘谢咏谊接运输署长

至于运输署长一职，将由现年51岁的文体旅局副秘书长谢咏谊接任。谢咏谊现掌管文化范畴，去年曾署任文体旅局常秘，介绍文艺创意及旅游蓝图；她过去亦曾任运物局副秘书长，负责监督与民航和机场发展有关的政策。谢咏谊今次出掌运输署，即要面对强制佩戴安全带争议，加上其他烫手山芋如网约车发牌数量、的士车队发展停滞等，挑战不小。

立法会交通事务委员会主席、民建联陈恒镔表示，闻说谢咏谊在官场风评不错，未来会跟对方加强沟通，特别是今年上半年要敲定网约车牌照数目、粤车南下检讨等，均受广大市民关注。

政制局长料纪律部队出身人士担任

至于最受关注的政制及内地事务局局长空缺，有传可能由副局长署任至本届政府任期完结，但更多消息指其实已经敲定局长人选，只待中央拍板，其中以纪律部队出身的「A」及「K」先生接任的呼声最高，且看最终谁人跑出。

