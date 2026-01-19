Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱吴杰庄倡派夜间消费券「请你食碗云吞面」 医疗券改为「银发券」可用于去旅行

更新时间：13:33 2026-01-19 HKT
发布时间：13:33 2026-01-19 HKT

《财政预算案》下月25日发表，立法会选委界议员吴杰庄提出多项建议，包括推出「夜间电子消费券」振兴夜经济、扩大「长者医疗券」计划至「银发券」、加强支援内地港人团体，以及发放学生科技学习津贴等。他强调，新一份《财政预算案》应着眼于「做大个饼」，积极开拓新的经济增长点，并在发展经济的同时，加强对社会各阶层市民的支援与资源精准投放，让发展成果更公平地惠及全社会。

吴杰庄：须审慎运用公帑 不能轻易「派糖」

吴杰庄表示，虽然政府最新财政状况有所改善，但过去数年面对财赤问题，经济状况并不稳固，考虑到北部都会区等大型项目需要持续投入，以及未来数年仍要发债，整体财政承担庞大。因此，他认为政府必须审慎运用公帑，不能轻易「派糖」。

倡派夜间消费券 业界料创逾2万个就业机会

吴杰庄建议政府推出「夜间电子消费券」，限制使用时段于晚上9时后，直接刺激晚市消费，助力餐饮、酒吧、戏院等夜间行业经营。他期望，计划能鼓励本地市民夜间外出消费，从而支持店舖延长营业时间，即使游客没有消费券，也能因市面营业场所增多而受惠。店舖收入增加，便有条件负担延长营业所衍生的人手等开支。他表示，具体的补贴水平，以及政府所需的资金投入等细节，均需要政府相关部门的精算师进行计算，笑言「睇政府请你食碗云吞面，定请你食T骨扒」。

餐饮业界代表陈植汉指，香港夜间市道自疫情后转趋冷清，晚上9时过后近乎无食肆营业，故他亦建议政府推出「夜间电子消费券」刺激经济。他表示，该券须于晚上9时后，在本港持牌食肆的实体店舖内使用，不包括外卖平台及网上交易，目的是引导消费流向本地夜间营业的餐饮商户。他估计，全港约有17,500间食肆能够受惠于此计划，并能创造17,500至26,250个夜间就业机会，期望为本地生产总值带来百分之0.4至0.6的增长。

建议医疗券升级为「银发券」 扩使用范围至旅游等

吴杰庄倡议扩大现行「长者医疗券」计划，升级为覆盖范围更广的「银发券」。他指不少基层长者仍十分「精灵」，「行得、走得、食得」，但现行医疗券制度主要针对疾病治疗，未能全面照顾长者心理健康需求。他认为，医疗的根本目的在于促进健康，与其在患病后治疗，不如加强预防；心理健康若能提升，长者生活得更开心，或能增强身体抵抗力，降低患病风险。因此，他建议将医疗券的使用范围，扩展至支持长者参与短期旅行等活动。

基层长者代表黄雪珠支持有关建议。她感谢政府过往推行的医疗券有效协助长者管理健康，但指部分身体健康的长者未能充分利用该券。她期望政府能将计划改为「银发券」，让长者能将其用于旅游等方面，真正提升银发生活品质。

为支援内地港人，吴杰庄建议加强对内地港人团体的扶持，包括提供直接补贴资助，让他们更有效地支持香港融入及服务国家发展大局，在粤港澳大湾区及「一带一路」建设中发挥爱国爱港力量。内地港人社团代表萧惠君表示，在内地生活工作的港人为数众多，估计实际数字超过50万人，相关服务需求有增无减。她期望政府能拨备更多资源，支持这些团体持续发展，更好地联系和支援内地港人社群。

吴杰庄亦提议向全港中、小学生发放「创新科技学习津贴」，专项鼓励学生学习与应用数字科技及人工智能。为拓展青年发展空间，他建议扩展粤港澳大湾区青年就业、创业和体验计划，将适用范围延伸至内地重点发展区域，为香港青年提供更广阔的就业与事业前景。

记者、摄影：郭文卓

