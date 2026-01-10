财政预算案2026｜受惠印花税收入 经营帐目可提早恢复盈余 陈茂波：综合帐目仍有赤字压力

新一份财政预算案已于去年12月17日展开咨询，预计将在下月下旬发表。财政司司长陈茂波及香港浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦萃才今日（10日）出席电台节目，与市民直接交流意见 ，集思广益。现场有98名观众出席，包括地区人士、长者及青年等。陈茂波表示，政府透过「加强版财政整合计划」，以节流为主、开源为辅，致力控制公共开支增长速度，目标尽快令经营帐户恢复盈余。受惠于金融市场表现带动税收增加，本财政年度经营帐目有望录得盈余，将是过去数年赤字后首次重返盈余，但同时亦需进行多项基建工程，导致综合账目面临一定的赤字压力。

总体经济稳中有序 消费市道逐渐回稳

陈茂波早前预告本财政年度政府经营帐目有信心恢复盈余。他表示，香港经济在复杂的外围环境下仍保持稳定增长，持续多元的经济发展是必须的，总体经济稳中有序，去年经济发展有3.2%，出口表现强劲，访港旅客数量显著上升，消费市道逐渐回稳，金融市场表现亮丽，但经济有不平均的情况。政府会把握好「十五五」规划，提升发展质量，令市民有更好的发展机会，至于人工智能亦十分重要。

陈茂波表示，香港正积极推进经济多元及高质量转型，以应对社会发展过程中的各种需求。尽管外围环境存在关税战及地缘政治等挑战，但国家的整体发展仍是香港最重要的机遇。

陈茂波：香港积极拥抱人工智能发展 欢迎提相关建议

此外，零售、餐饮等行业经历压力后近期趋于平稳，整体投资增加，金融市场表现亮眼。市民实质收入有所提升，失业率保持稳定。未来财政预算案希望做到质的提升 以及量的增加。

陈茂波特别提到，人工智能已成为定义地区竞争力、影响人民生活与工作的重要力量。香港将积极拥抱人工智能发展，并欢迎社会各界就此提出建议，共同推动在AI时代中的进步。

麦萃才表示，大约有3.8万人失业，主要受经济转型或消费模式改变，部分初级职位亦被人工智能取代，部分市民未能在经济成长中获益。

市民倡公开参与投标公司报价等详细信息

市民吴先生认为香港过去曾有不少创新举措被其他地区「抄桥」，如新加坡学习香港的居屋政策，广东、深圳也曾参考香港的厂房建设与贸易模式。

他特别提到，新加坡政府的招标平台以及深圳市政府采购网站均公开详细的招标信息，包括各投标公司的报价，有利于公众监督市场竞争。相比之下，香港政府物流服务署网站仅公布招标结果，未提供落标公司的报价信息，公众难以评估招标过程的竞争性。他建议香港参考这些地区的做法，提升政府采购的透明度。

市民关注中小企业发展负担

市民张先生则关注中小企业的发展负担。他表示，新加坡对年营业额低于1000万坡元的公司豁免审计要求，而香港许多中小型企业即便结构简单、股东单一，每年仍需投入大量资源进行审计，相关行政成本甚至可能高于应纳税额。他建议政府研究对营业额较低的公司豁免审计，以减轻企业负担，提升营商便利度。

从事绿色行业的市民表示，去年财政预算案中提到推动绿色科技产业，但业界正面临标准不一的瓶颈。建议政府除了推广绿色产业，更应主动推动与大湾区产业的融合，让香港发挥桥梁角色。

市民建议在北都与科学园间办户外创科展

另一位市民孔先生建议，香港可考虑推出与黄金挂钩的稳定币，因黄金在历史上长期被视为真正的价值稳定资产，尤其在当前经济环境下更具意义。

其次，他认为香港的创科能力不差，拥有科学园等高质素设施，但缺乏让公众亲身接触的场景。他建议在北部都会区与科学园之间，多举办露天或户外展览，展示机器人、无人机等科技应用，让市民及外地访客更直观感受到香港的创科活力。

陈茂波：香港金融优势引外羡 制度借镜各地持续优化

陈茂波表示，香港与新加坡同为亚洲国际城市，双方官员及民间团体一直保持密切交流，互相借镜学习。他强调，香港无需妄自菲薄，在金融市场发展等方面具备优势，甚至引起外地「流口水」；同时，香港也以开放态度参考各地优秀做法，包括新加坡在某些方面的成就。

关于政府投标制度，陈茂波表示，特区政府沿用国际做法，标书内容经多方面考虑，并强调公开透明。他举例土地招标中，即使出现未列价钱等情况，政府仍会公开中标结果及价格，以维持市场判断不受干扰。

针对审计制度，陈茂波指出，香港私人公司目前无需公开财务报表，与国外部分地区要求有限公司公开报表的做法略有不同。他表示，相关制度值得进一步研究。

本港非常重视绿色行业

陈茂波表示，绿色行业为世界三大发展趋势之一，本港非常重视相关发展。目前金融界已有从业员培训课程，未来可加强向公众推广，提升社会对绿色经济的认识。他亦提到，香港在一国两制下扮演「超级联系人」角色，既衔接国际标准，亦具内地优势，尤其在创新科技与绿色领域如光伏产业等方面，内地已有领先成果，香港可从中发挥桥梁作用。

今年财政预算案的其中一项焦点，将会是公务员加薪的问题。去年因应政府财赤冻薪，有政界人士认为连续两年冻薪将影响前线公务员的士气，建议解冻。

市民冯女士关注财赤下人口老化问题，如何在不影响财政下增加长者福利，「但系千祈唔好话赶晒上去大湾区咁就算数」。

全社会关心学童、年青人心理和精神健康

教育心理学导员俞太指出现时本港中小学，每位教育心理学家约服务4至6间中小学，但每周只能前往一次。强调不少学校都接收了SEN学生或有特殊教育需要的学生，学校对心理学家需求非常多，不希望因财赤等各方面问题，导致相关职位失业。陈茂波表示在学期间的学童，在不同环境、不同时间之下的帮助与支援是重要的，至于可否再加大资源及增加支援力度，他表示会商量调整教育局政策内资源分配的优先次序，强调全社会都关心学童、年青人的心理和精神健康，「大家一起合力」。

商业评估师黄女士认为本港需发展商业评估监管，认为香港作为老牌国际金融中心至今仍未做到专业评估监管，询问有否更好方法发展本港监管。陈茂波指，香港评估工作由数个专业进行，除评估师外，亦包括测量师、会计师，强调香港专业服务监管是自我监管，有其过程。续指在原有的自我监管基础上，增加了公众监督的元素，以提升透明度和问责性。

需审慎研究独立机构统一管理商业评估行业

至于是否需要由政府成立一个独立的机构来统一管理商业评估相关行业，陈茂波认为需审慎研究，以避免出现「架床叠屋」、架构臃肿的问题。强调如各专业的评估标准不完全一致，或会导致不公平的竞争状况。

对全面推广虚拟货币予市民投资抱持疑虑

吴生关注虚拟货币及人工智能就业机会。陈茂波指出，虚拟货币是金融创新的一部分，香港作为国际金融中心，理应拥抱金融创新。然而，虚拟货币所依赖的区块链技术，其保密性可能容易带来多重风险，包括对投资者保障不足、影响反洗黑钱，甚至对金融稳定构成威胁。

在是否拥抱虚拟货币上，陈茂波强调，尽管虚拟货币代表未来发展方向，但政府必须谨慎处理，将其纳入适当的监管框架。他对全面推广虚拟货币予市民投资抱持疑虑，并认为社会应加强相关的宣传教育，提升市民对虚拟货币的认识，使其具备基础知识，以判断各类推销产品的价值。

廖先生关注财政预选案会否聚焦变革创新和科技，如大量采购产品，令资讯科技的公司或产品渡过成长期，以及渡过产品的不稳定期。陈茂波指出，香港的初创生态蓬勃，现有超过4,000间初创企业，其中近3成由海外人士创立。他强调，政府采购本地初创产品，对企业而言是一种重要的「加持」，有助其产品获得市场认可。他举例指，政府曾带同使用其产品的本地企业到中东推广，当地对香港政府采用的产品反应积极。

政府对医疗承担维持不变 甚至只会增加

市民王先生关注长者医疗，陈茂波指出，政府目前承担公营医疗系统中高达98%的开支，他认为政府作出超过九成的承担是良好且应有的做法。然而，面对香港人口持续老化以及医疗费用不断攀升的挑战，政府必须寻求策略，确保医疗服务既能持续提升，照顾到有需要的人士，又能维持其可持续性。

陈茂波指出，政府对医疗的承担将维持不变，甚至只会增加。其次，改革倡议「能者共付」，即经济能力较佳的市民在使用公共医疗服务时，可考虑分担更多费用，以确保资源能够持续运用。第三，改革方案将「有加有减」，特别是加强对贫困、急症、重症及危疾患者的保障，同时减少医疗资源的浪费。他解释，急症室的改革目标并非节省开支，而是避免滥用或浪费资源。

陈茂波强调，即使推行改革，特区政府仍会提供9成以上的资助，资助将会逐步实施，而非一步到位，以确保社会能够承受。他呼吁社会各界携手同心，共同应对人口高龄化带来的挑战，确保医疗服务等各项公共服务能够持续提供适当的照顾。

在节目第二环节上，聚焦公共财政及社会民生方面意见。

市民冀为70岁或以上长者提供免费乘车

市民林先生表示，「两元乘车优惠」原先适用于60岁或以上长者，但自2024年8月起改为车费10元以上仅享两折优惠。他对此表示不解，并提到许多国家及邻近地区均实行长者免费乘车政策，建议政府考虑在未来的财政预算案中，为70岁或以上长者提供免费乘车待遇，至少应在今年内落实相关安排。

政府将从多方面整体评估「两元乘车计划」

陈茂波表示，「两元乘车计划」一直备受公众关注，为确保计划于人口高龄化趋势下得以持续，针对70岁以上长者免费乘车的建议，政府回应将从多方面整体评估，兼顾社会资源与长者福利。

学生罗先生表示，关注本地人才流失的风险，询问陈茂波用于人才引进计划的具体金额，以及2026至2030年间预计引进多少优才。同时，他亦关心本地大学毕业生留港就业的比例，并建议政府增拨资源，设立毕业生创业基金及专业人才补贴，以提升本地人才的竞争力。

陈茂波：当局已重点聚焦于创新科技及金融 吸引相关专才来港

人才引进方面，陈茂波指出无需额外拨款，而是透过既有入境计划放宽条件，吸引对本港经济社会发展有贡献的专业人士。过去几年，当局已重点聚焦于创新科技及金融等关键范畴，吸引相关专才来港。

为支持学生就业及创业，政府已向大学增拨资源，鼓励师生将科研成果转化为实际应用。除大学外，科学园、数码港等创科基地亦欢迎不同阶段的创新企业进驻，进一步推动本地创科生态发展。

去年大埔宏福苑五级大火，引起社会高度关注。庄先生关注楼宇更新大行动的进度，他表示，即使自己未直接受灾，但对工程期间的施工安全及进度感到忧虑，希望政府能正视并改善相关问题。

市民呼吁政府关注中产长者阶层需要

市民欧先生则指出许多居住私楼的长者虽有积蓄，却因超出豁免门槛而无法享受政府福利。面对高昂的管理费、差饷及地税，医疗开支亦大幅上升，长期病患更需频繁就医，经济压力沉重。他呼吁政府在财政预算中关注此阶层的需要，并提到两元乘车优惠等措施对长者的重要性。

陈茂波：本财政年度有望录得盈余

陈茂波表示，政府透过「加强版财政整合计划」，以节流为主、开源为辅，致力控制公共开支增长速度，目标尽快令经营帐户恢复盈余。受惠于金融市场表现带动税收增加，本财政年度经营帐目有望录得盈余，将是过去数年赤字后首次重返盈余。但同时亦需进行多项基建工程，导致综合账目面临一定的赤字压力。

陈茂波强调，在整合过程中，民生开支如医疗、社福、教育等并未减少，今年相关经常开支占比仍达59%。面对人口高龄化挑战，政府将采取精准措施应对，秉持「能者共付」原则，同时确保一般市民生活需要获得适当照顾。

有市民表示，过去地区工作多以基层及长者服务为主，建议新一年应加强对「向上流动青年」及少数族裔的资源投放，促进社会整体发展。

黄先生指出香港生育率持续偏低，虽然现行有新生婴儿奖励金政策，但该措施即将届满。他询问政府会否推出新政策鼓励生育，以应对人口结构挑战。

苏先生建议政府支援中小企业在特定产业区发展，加强城市基础建设，提出能否设立类似体育园区的产业园。

陈茂波：按楼宇风险高低有序推进维修及招标工作

陈茂波表示，政府正按楼宇风险高低有序推进维修及招标工作，并强调过程中会尽量简化程序，以免对市民造成不便。同时，局方亦会积极支援业主，确保招标工作顺利进行。

针对少数族裔及青少年支援，陈茂波表示，将加强相关服务，协助少数族裔更好地融入社会，并为青年提供创业培训及地区发展计划。

旅游发展方面，陈茂波提到香港各区均具特色，包括自然风貌与历史文化，未来将推动「区区有重点」的旅游项目，并投放资源吸引旅客留港消费，带动地区经济。

为鼓励生育，2023年《施政报告》提出新生婴儿奖励金计划，问及会否推出新政策鼓励生育陈茂波表示，陈茂波表示已聆听意见并「希望大家生多啲。」

欧先生关注长者担忧生活成本增加。陈茂波表示政府清晰了解市民的关注，并会尽力在能力范围内提供支援。他亦提到，香港商户可考虑与内地合作，如将部分生产或业务转移至海南，以利用当地政策便利进入内地市场，这方面将与业界共同探讨。

长者关注宽免自住物业差饷 陈茂波：「我哋尽力啦」

长者陈先生关注政府会否减免自住物业的差饷。陈茂波表示，听到相关声音，指过去数年在差饷上都有宽免，强调「我哋尽力啦」。

朱先生关注个人自愿医保及家居保等保险产品的税务优惠问题。陈茂波回应指，政府在不同政策范畴已设有保险费减税优惠，旨在鼓励市民透过保险进行储蓄及风险管理，并表示会研究朱先生提出的建议，探讨其可行性。

卢女士则询问政府会否放宽护老者津贴计划的条件。陈茂波强调，政府鼓励居家安老，「每个人都希望老人家，自己能照顾，尽量避免要他入老人院」。他表示已听到卢女士的意见，将会与劳工及福利局研究放宽津贴条件的可行性，但同时指出需平衡资源考虑。

欧女士希望政府可以善用资源，关注中小企业复苏及留意中产需要。陈茂波回应指，香港约有四成半劳动人口于中小企工作，政府在疫情期间已推出多项措施，包括由政府担保的融资计划，以支援中小企。对于中产阶层的支援，陈茂波表示政府乐意考虑，但强调资源始终有限。他指出，透过完善基础建设及推动经济发展，可让社会各阶层广泛受惠。

陈茂波承认，香港正处于经济转型阶段，部分行业或未能即时感受到经济好转。他以零售和餐饮业为例，指出过去数月数字显示行业正稳步缓慢上升。政府将全力以赴，透过举办更多盛事活动，吸引更多内地及国际旅客访港。他提及今年国际旅客增加百分之十六，内地旅客增加百分之十，期望透过吸引旅客留港消费及参与活动，进一步带动本港经济发展。

新来港人士李小姐询问，财政司如何与房屋政策配合，以增加供应并确保本地市民及新来港人才的居住需求。陈茂波表示，在住屋需求方面，政府将做好基层保障，例如增加房屋供应。房屋局局长已列出目标，将努力缩短公屋轮候时间。同时，政府亦会资助出售房屋、居屋及其他阶梯房屋。陈茂波指出，由于需要土地储备配合，实质房屋供应预计将于未来约两年后陆续增加。

发放医疗券及消费券 需平衡公共资源运用

陈茂波表示，医疗券及消费券的发放，均需平衡公共资源的运用。他指出，尽管香港经济正在改善，特区政府的经营账户预计会录得盈余，但同时亦需进行多项基建工程，导致综合账户面临一定的赤字压力。

陈茂波进一步解释，政府需要发行部分债券以筹集资金投资基建项目。因此，在整体财政状况上，政府必须综合考虑各方面因素。他亦提到，对于医疗券是否应「一刀切」处理的问题，有退休长者反映不应设立过多行政关卡。

陈茂波认同，虽然长者退休后可能拥有少量积蓄，但他们在过去几十年来对香港社会贡献良多。因此，若像医疗券般设立过多区分关卡，未必是最理想的做法。他强调，政府在制定相关政策时，会从多方面考虑，希望能尽可能兼顾到更多市民的需求。

陈茂波 总结 ： 地缘政治风险甚高 政府要留「子弹」

陈茂波总结时表示，政府会继续全力以赴，持续推动香港经济多元发展，为市民创造更多优质的就业机会。他强调，透过经济发展，政府将获得更充裕的资源，以提升各项公共服务。

陈茂波指出，尽管资源有限，且不同市民有不同需要，政府仍需总体兼顾，希望市民谅解。他特别提到，现时地缘政治风险甚高，政府要留「子弹」，以应对潜在的冲击与攻击，确保香港能够稳健发展，「能够撑得住，将它打退」。因此，政府在推动发展的同时，亦需兼顾安全，做好统筹工作。

陈茂波表示对香港及市民充满信心，并呼吁共同努力。他亦欢迎市民透过电邮或书信等渠道，向政府提供意见，强调所有意见均会仔细考虑。

记者：黄子龙 李健威

摄影：陈浩元