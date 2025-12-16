Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案︱大律师公会：香港司法制度一向独立运作 法官不作任何政治考虑

政情
更新时间：11:17 2025-12-16 HKT
发布时间：11:17 2025-12-16 HKT

正在访问北京的香港大律师公会，回应传媒查询有关黎智英案裁决，公会表示从原则上说，不会评论个别的法庭个案，尤其与讼人可能行使上诉权。公会的声明表示， 该案是在《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》(《国安法》)下，勾结外国或者境外势力危害国家安全罪的首宗裁决，对香港在「一国两制」下的独特法理发展非常重要。公会表示， 香港的法院独立地运作， 又引述裁决理由， 指当诠释《国安法》时，法庭采用普通法原则 (裁决理由第48段)。

国家安全法例是「一国两制」下重要一环

声明指出，香港是奉行普通法的司法管辖区，香港的司法制度一向独立地运作，法律执业者在制度中，亦一直独立地及专业地履行职责，维护法治。

公会指，大部分的刑事审讯，包括目前这宗案件，是以公开聆讯形式进行，过程完全透明，代表与讼双方的大律师，遵从「不可拒聘原则」，确保当事人获得公平审讯，而法官审理席前的案件时，纯粹考虑法例及证据，不作任何政治考虑。 香港的司法制度设有原讼法庭、上诉庭及终审法院，所有诉讼人都有权视乎情况提出上诉。

声明指出，国家安全的法例是「一国两制」下重要的一环。公会有信心香港的司法界会继续独立地、保持政治中立地运作，不受外来的任何影响或干预，希望公众及关心香港司法制度的人士，详细地阅读裁决理由及尊重香港的司法程序。

