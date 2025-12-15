黎智英案｜民建联对裁决表示支持 斥黎智英是反中乱港事件主要策划者和参与者

法庭今日（15日）裁定壹传媒创办人黎智英涉嫌串谋勾结外国势力案，以及涉嫌串谋他人发布煽动刊物案等三项罪名全数成立。民建联对此裁决表示支持，并指是次裁决是维护国家安全，全面实施《香港国安法》，彰显香港法治的重要体现，而特区政府依据《香港国安法》等法律，对黎智英一案行使执法权、检控权、司法权，更充分展现法治的正义，维护法治的权威。

民建联：黎智英是反中乱港事件主要策划者和参与者

民建联指，黎智英多年来都是反中乱港事件的主要策划者和参与者，勾结及串谋各地反华势力，成为其代理人和马前卒。同时，利用其媒体及网络等渠道，长期以「软对抗」方式渗透荼毒年轻人，以及呼吁外国政府干预香港事务及制裁香港及中国，严重危害国家安全与社会稳定。自本港执法及司法部门处理黎智英案件的过程中，美西方国家及一些政客作出不少恶劣行径，包括炮制各种「涉港法案」，悍然实施制裁、干预特区事务、支持反中乱港分子，不单自证美西方反华势力与黎智英之间的「主子与奴才」关系，更严重违反「不得干预在审案件」的普通法精神，粗暴践踏香港人权和法治，公然干预香港司法独立。

民建联又指，美西方一些国家更公然编造及散播黎智英健康有问题的谣言，企图操弄「健康议题」，刻意抹黑特区政府和香港司法制度，破坏香港繁荣稳定。然而，本港法庭非常重视及维护任何人获得公平审讯的权利，特区政府及本港执法部门亦高度重视在囚人士的健康，任何抹黑的谎言和谣言，都掩盖不了事实真相。该党称，美西方反华势力所惯用的各种手段，实质上只暴露其根深蒂固的「双重标准」，充分揭示了其行为的虚伪性与政治目的。

民建联强调，法治是本港的核心价值，违法者并无特权，是次裁决能强烈警告任何试图破坏国家安全和社会稳定的人，国家安全不容挑战，违法者必遭法律严惩。安全是发展的前提，国家安全得到有效保障，营商环境才能得到维持和巩固，该党必会全力支持特区政府继续全面准确贯彻国安法等法律，清除国安风险隐患，确保「一国两制」行稳致远。

庄家彬：法庭审理公平、公正、公开

候任立法会选委界议员庄家彬认为，法庭对黎智英案的审理是公平、公正及公开，今次判决彰显了香港法治的精神，是有法必依，违法必究的原则。他表示支持特区政府继续坚定履行维护国家安全的责任，全力防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动。

