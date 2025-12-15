黎智英案｜海关欢迎原讼法庭就黎智英案依法定罪 全力维护国安与法治精神

高等法院原讼法庭今日就黎智英及《苹果日报》相关三间公司被控共三项危害国家安全罪行的案件作出定罪裁决。香港海关于社交平台发文，欢迎法庭的判决，认为反映任何危害国家安全的行为和活动均难逃法网。法庭的裁决彰显法治和公义，亦对反中乱港分子发出明确警示，特区政府绝不姑息任何危害国家安全的行为和活动，定必依法严惩。

在当前复杂多变的地缘政治局势下，境外及敌对势力仍然对香港虎视眈眈，香港必须居安思危，时刻保持警觉，防范国安风险。犹幸《香港国安法》和《维护国家安全条例》已为香港筑起坚实的保护屏障，亦为香港繁荣稳定奠定基础，香港必须好好珍惜来之不易的稳定局面。

香港海关作为一个维护国家安全的机构，定当继续恪尽职守，严防违禁物品、受管制物品以及危害国家安全的物品非法进出香港，全力守好国家南大门。

相关新闻：

黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情

黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎

黎智英涉串谋勾结外国势力案今早裁决 警方法院外严密布防 确保首宗勾结外力案裁决顺利进行

黎智英案｜李家超欢迎裁决：黎智英挑拨社会对立、乞求外国制裁损国家根本利益 其行可耻、其心歹毒