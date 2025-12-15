Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案｜海关欢迎原讼法庭就黎智英案依法定罪 全力维护国安与法治精神

政情
更新时间：16:53 2025-12-15 HKT
发布时间：16:53 2025-12-15 HKT

高等法院原讼法庭今日就黎智英及《苹果日报》相关三间公司被控共三项危害国家安全罪行的案件作出定罪裁决。香港海关于社交平台发文，欢迎法庭的判决，认为反映任何危害国家安全的行为和活动均难逃法网。法庭的裁决彰显法治和公义，亦对反中乱港分子发出明确警示，特区政府绝不姑息任何危害国家安全的行为和活动，定必依法严惩。

在当前复杂多变的地缘政治局势下，境外及敌对势力仍然对香港虎视眈眈，香港必须居安思危，时刻保持警觉，防范国安风险。犹幸《香港国安法》和《维护国家安全条例》已为香港筑起坚实的保护屏障，亦为香港繁荣稳定奠定基础，香港必须好好珍惜来之不易的稳定局面。

香港海关作为一个维护国家安全的机构，定当继续恪尽职守，严防违禁物品、受管制物品以及危害国家安全的物品非法进出香港，全力守好国家南大门。

