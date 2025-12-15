黎智英案｜邓炳强斥黎利用新闻作幌子危害国安 裁决与新闻自由绝无关系

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司被控串谋勾结外国势力及串谋刊印及发布煽动刊物共3罪，今日( 15日 )被裁定全部罪成。保安局局长邓炳强回应裁决时表示，政府欢迎法庭裁决，指裁决清楚说明任何企图危害国家安全的人「必然难逃法网」，不论如何狡辩事实和证据在法庭面前都会不攻自破，法庭审判必然会揭露所有真相。

邓炳强：黎智英引发2019年港版颜色革命和黑暴

邓炳强又称，在法庭公开审讯能清楚说明严重性，控方列出海量文字、影像证据，及证人供词，可以将黎参与策划、组织发动一系列暴乱恶行的主导角色明显向社会展示。他批评黎及其团伙，多年以《苹果日报》作为平台散播假消息、假新闻，为反对派提供抺黑中央，唱衰政府的平台，以虚假片面的报道误导市民、荼毒青年、煽动仇恨宣扬、宣扬和美化暴力，并为反中乱港份子提供资金，支持所谓的港独势力，引发2019年港版颜色革命和黑暴，令市民受无尽的苦难。

邓炳强形容黎智英无耻充当美国、西方代理人，乞求外部势力制裁特区和国家，出卖国家利益，配合美西方插手香港事务，在港制造乱局，令本港经济停顿，影响社会发展。

邓炳强：案件与新闻自由绝无关系

邓炳强称，法庭审决理由中已清楚说明，黎非因政治观点及信念受审，其对中国怀有怨愤及憎恨。他续指，本案开审至今外部势力，及反中乱港分子一直颠倒是非，以谎言企图美化黎智英与其团队的犯罪行为，而法庭判决有理有节，充分彰显法庭严格依照法律和证据作出的裁决不受任何干预，没有「所谓政治考量」。邓强调，法庭审讯公平、公开、公正。

邓炳强亦批评黎「以做新闻为名，其实作出危害国家安全的犯罪行为」，强调本案与新闻自由绝无关系，其「只是多年来利用新闻报道作为幌子，行祸港之实」，其行可耻，其恶当惩。邓又点名指记协，形容其为「无公信力的记协」，连执委名单亦不敢公布，更称有人因为从事新闻而身陷囹圄。他再次重申案件审决「与新闻自由完全无关」，只是黎利用新闻作幌子作出危害国安行为，市民拥新闻和言论自由。

邓炳强：年青人在黎眼中只是画面而非人

邓炳强又指市民在经历2019年港版颜色革命后，见到危害国安行为不再哑忍，积极提供资料及举报，目前国安举报热线收到逾一百万个举报及情报讯息，对调查工作有帮助。

他亦引用李桂华今早见记者时称，黎智英在审讯期间亲口承认曾呼吁更多年青人上街，藉游行画面突显很多人不满政府，邓炳强称听到这番说话有很深刻感受，原来年青人在黎眼中，只是画面而非人。

唐英杰等年青人称当初因受煽动而违法

邓炳强指，其身边有人的子女本质不坏，但因受人鼓动，而出去掉砖头、掉气油弹，「佢哋平时好乖，粗口都唔讲一句，」惟当时这班年青人行为表现疯狂。他其后于惩教署见到包括唐英杰在内的相关年青人，均称当初因受煽动，而作出违法行为。邓指，希望被黎煸动的年青人及其家人看到今日判决，得以释怀。他又指「黎智英当初将年青人当为工具，今日佢嘅剩余价值只系畀美西方，作为一个要嚟抹黑香港政府同中国嘅工具」。

被问及今早判决内容牵涉其他人，当局会否再采取其他拘捕行动。邓炳强指，不评论个别嫌疑人身份，以及当局会采取哪些行动，但强调只要任何人违法，「有证据就会拉你，足够证据就会告你」，无人会在法律之上。

针对部分外国领事对本案的发言，邓炳强指在审讯过程都有外国领事职员旁听，认为他们都是公平、公正、公开审讯的证人，相信他们清楚事件。

单独囚禁乃黎智英本人意愿

被问及黎智英目前身体状况，邓炳强指在审讯期间很多人，包括美西方、黎智英家人等，企图抺黑特区政府和惩教署，指黎得不到适切服务，如医疗及宗教服务，邓炳强强调「呢一啲指控全部都系讲大话」，事实上惩教署有为黎智英提供适切的治疗，亦有特定教士提供宗教服务，包括领圣餐。此外，邓亦指，黎智英代表大律师亦向法庭证实其对医疗服务并无投诉，法官更曾称赞惩教署的安排。

至于有人指黎被单独囚禁，邓炳强澄清是按照黎智英本人意愿，并经惩教署署长考虑相关因素后根据相关规例，为保障其人身安全和福祉而作出的安排。惩教署亦设太平绅士巡查等机制，确保在囚人士权利受保障。

