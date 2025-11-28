大埔宏福苑五级火｜周霁、农融赴博爱医院探访和慰问受伤消防员

中央港澳办副主任、国务院港澳办副主任、中央政府驻香港联络办主任周霁，中央港澳办副主任、国务院港澳办副主任农融昨日(27日)前往元朗博爱医院，探望慰问参与火灾救援受伤的消防员曾智燊、张颂豪和张伯枞及其家属。

周霁表示，他和农融受中央港澳办、国务院港澳办夏宝龙主任委托，专程带来习近平主席、中央政府的慰问。中联办图片

周霁表示，习近平主席非常关心香港同胞，高度重视11月26日发生在大埔的重大火灾事故，第一时间了解火灾救援和人员伤亡等情况并作出重要指示。他和农融受中央港澳办、国务院港澳办夏宝龙主任委托，专程带来习近平主席、中央政府的慰问，表达对消防处、警务处等纪律部队英勇奋战的崇高敬意，感谢消防员和所有同袍的无私付出，诚挚祝愿早日康复，重新投入到守护香港的光荣使命和重大职责之中。

