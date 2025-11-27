大埔宏福苑五级火｜政府成立援助基金投入3亿元 向每户派1万元 设中银捐款户口

大埔宏福苑周三（26日）发生五级火，至今（27日）仍未救熄。截至今晚8时，火警死亡人数增至65人。行政长官李家超今日（27日）下午联同相关官员，就大埔宏福苑五级火警跟进工作，在政府总部会见传媒。

成立大埔宏福苑援助基金 政府投入3亿元

李家超宣布，所有政府主办庆祝活动取消；官员减少出席不必要活动；政府将举办悼念活动。政府今晚向每户受影响居民派1万元。政府亦会成立大埔宏福苑援助基金，政府投入3亿元作起动资金，并于中银开设户口收捐款，援助基金今晚7时起接受个人及私人机构捐款。

银行：中国银行（香港）

户口名称：大埔宏福苑援助基金

港元帐号：012 8752 190 1597

人民币及其他货币帐号：012 8752 190 1607

李家超表示，今早召开跨部门会议，全面跟进救灾工作及最新进展，并到现场视察。他指7栋大厦已大致受控，而消防员拯救工作不会停顿。

政府发言人表示，正统筹资讯科技业界尽快构建一个网上平台，让有关团体和市民登记他们可提供的捐献物品，以便政府更好整合资料和在有需要时分发物品予有需要的居民，预计有关平台可于日内完成。在现阶段，团体和市民可以透过WhatsApp号码9213 2388，登记他们的资料和可捐献的物资，以便政府整合资料和有需要时与有关人士联系。

已物色约1800个单位供灾民入住

他指目前有500名居民入住9个已开放的庇护中心。民青局已联络青年宿舍及酒店，将提供约1,000单位，供受影响居民即时留宿一至两星期。政府亦正统筹过渡性房屋，以及房协的专用安置屋邨单位，估计初步合共可提供近1,800个单位，照顾灾民住宿需要。

政府亦会动员社工等提供情绪支援，包括「一家庭一社工」。政府正草拟物资及支援清单，包括勘察无人机、运输输送带等，会透过港澳办及应急机制转达中央请求协助。他指大家对事件感极度悲痛，经历集体的伤痛，要坚强应对。

▼李家超视察宏福苑火警现场▼

已物色近千青年宿舍及酒店 供灾民短暂住一两星期

财政司副司长黄伟纶表示，即时住宿方面，透过民青局的努力，已物色近千个来自不同青年宿舍及酒店的单位，供受影响居民作一至两个星期的临时居所，社署将尽快协调，安排有需要的居民入住。

参与提供临时住宿的青年宿舍包括位于深水埗的「南昌荟」、元朗保良局李兆基青年绿洲、启德「启航1331」等；酒店则包括屯门黄金海岸酒店、香港富丽敦海洋公园酒店、沙田帝逸酒店、湾仔木棉花酒店、荃湾如心酒店等。

立法会选举安排？李：首要任务救灾

长期安置方面，已准备约1,800个过渡性房屋及房屋委员会的「专用安置屋邨」，单位均配备水、电及煮食设施。单位分布于大埔、葵青、元朗、柴湾、黄大仙及深水埗等，方便居民根据其个人需要（如工作、就学）选择合适的地点。社署将根据住户个别情况安排，有关此方案详情将由房屋局稍后公布。

被问到劳工处早于去年接获投诉，一直无执法，今次是否人祸时，李家超表示，已成立三个工作小组，包括事件发生了有那些需要调查，警方都循刑事方向调查，但必须实事求是、以科学为本，那些措施可以强化等。至于选举安排，他重申已停止选举活动，首要任务是完成救灾工作，稍后会再视乎情况作决定。

特首回答完记者提问，离开之际，现场有记者再追问「特首最后才感谢消防，是否不尊重？」李家超回头补充道，感谢所有参与今次救援工作的人士，消防处同事亦不眠不休处理火灾，对于殉职的消防员感到非常悲痛，亦明确表示会动用所有资源配合消防处完成任务。他指今日在现场视察时，亦感谢所有消防以及参与救援人士。他指公务员在不同岗位亦有全心尽力参与，同心做好工作，协助灾民渡过艰难时期。他再次感谢社会各界人士，供应物资、参与支援等。

记者：郭咏欣

相关新闻：

大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场

大埔宏福苑五级火｜涉事公司董事及工程顾问黑布蒙头 被押返元朗马鞍山住所搜证

李家超：即时安排巡查全港大型维修屋苑 检视棚架及建筑物料安全

大埔宏福苑五级火｜今晨陆续救出伤者送院 面部及手部皮肤被熏黑

大埔宏福苑五级火｜工程公司3人被捕 警搜新蒲岗办公室蒙头带走一人