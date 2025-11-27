大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情

大埔宏福苑严重火灾，外界其中一个关注点，落在拍板展开大维修的宏福苑业主立案法团。涉及逾3亿元的工程，由上一届业主立案法团通过，曾任法团顾问的民建联大埔区议员黄碧娇接受查询时表示，于2024年9月法团换届后已不是法团顾问，此后该屋苑的任何维修工程事务，她并不知情。

宏福苑五级火︱黄碧娇称招标由「招标妥」主导 无参与决策

黄碧娇称，2012年5月起，屋苑多次收到政府强制验楼令后，她作为区议员兼该屋苑法团顾问，获邀旁听法团召开的招标事宜会议。她强调，整个维修招标程序由市建局「招标妥」计划主导，「完全依照政府招标程序进行，并经业主大会通过，过程中没有参与任何决策。」

她又指，对今次火灾造成伤亡及居民损失感到极度悲痛，认为现阶段最重要是专注于救援及善后工作。

黄碧娇今日稍早时间向传媒指，大维修已经由新一届法团与顾问公司及承建商自行洽商，其在区内覆盖范围还有广福邨，「我在屋苑进入维修阶段，接的投诉也不多，因为大维修亦快完。」