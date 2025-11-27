Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情

政情
更新时间：14:53 2025-11-27 HKT
发布时间：13:53 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑严重火灾，外界其中一个关注点，落在拍板展开大维修的宏福苑业主立案法团。涉及逾3亿元的工程，由上一届业主立案法团通过，曾任法团顾问的民建联大埔区议员黄碧娇接受查询时表示，于2024年9月法团换届后已不是法团顾问，此后该屋苑的任何维修工程事务，她并不知情。

宏福苑五级火︱黄碧娇称招标由「招标妥」主导 无参与决策

黄碧娇称，2012年5月起，屋苑多次收到政府强制验楼令后，她作为区议员兼该屋苑法团顾问，获邀旁听法团召开的招标事宜会议。她强调，整个维修招标程序由市建局「招标妥」计划主导，「完全依照政府招标程序进行，并经业主大会通过，过程中没有参与任何决策。」

她又指，对今次火灾造成伤亡及居民损失感到极度悲痛，认为现阶段最重要是专注于救援及善后工作。

相关新闻 :

大埔宏福苑五级火．直播｜增至最少44人死66伤 警拘3工程公司负责人涉「误杀」

大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络

大埔宏福苑四级火｜穿「黄金战衣」消防员昏迷送院全身熏黑 处长杨恩健到医院了解

大埔宏福苑五级火｜李家超：即时安排巡查全港大型维修屋苑 检视棚架及建筑物料安全

大棋盘︱大埔宏福苑夺命火 政圈煞停选举 商界暂缓推大抽奖

宏福苑五级火｜李兆基基金捐款3000万紧急救援 信和拨2000万元赈灾 提供免费酒店住宿

 

黄碧娇今日稍早时间向传媒指，大维修已经由新一届法团与顾问公司及承建商自行洽商，其在区内覆盖范围还有广福邨，「我在屋苑进入维修阶段，接的投诉也不多，因为大维修亦快完。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
45分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
4小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
58分钟前