麦当劳优惠｜麦当劳「CHIIKAWA ARTIVERSE」联乘第二浪 推限量幻彩开运御守

麦当劳优惠｜各位CHIIKAWA粉丝要留意！麦当劳与CHIIKAWA ARTIVERSE联乘推出第二浪喇 !不止有全新升级版黄金蟹堡及虾堡系列，一个方法更可获得全港独家、限量版「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩开运御守！即睇获得御守方法，以及期间限定主题店打卡位！

麦当劳优惠｜麦当劳「CHIIKAWA ARTIVERSE」限量幻彩开运御守

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展将于8月1日起举行，麦当劳将会于明天（28日）起推出「虾堡系列」及一系列期间限定美食，如全新升级版「黄金蟹堡」、「菠萝虾堡」，同期还可加$9.5升级「大大啖套餐」，一次过试齐期间限定的明太子味Shake Shake薯条及白桃梳打；配以期间限定的Double OREO新地及焦糖炖蛋批最为完美。今次一系列期间限定美食更特别换上「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的主题包装盛装，吉伊卡哇、小八、兔兔、飞鼠、栗子馒头、海獭师傅、风狮爷及古本屋一起陪大家吃美食，吃得特别开心！

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的主题包装盛装（图片来源：麦当劳）

同场还会推出首轮四款全港独家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩开运御守，分别印有吉伊卡哇、兔兔、海獭师傅及古本屋四位人气角色，寓意健康、常满、纳福及平安。只要以麦当劳App内的App优惠券购买指定套餐，包括「$72.5起五道菜虾堡系列大大啖套餐」或「$49起滋味虾堡系列」，就可以即随机附送一款御守喇，数量有限，送完即止，粉丝们记得把握机会集齐喇！

首轮四款全港独家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩开运御守（图片来源：麦当劳）

此外，粉丝亦要记住到两间麦当劳「CHIIKAWA ARTIVERSE」主题店，分别位于九龙湾德福广场及铜锣湾怡和，店内有多个必影打卡位，去到边食边影更开心。

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麦当劳「CHIIKAWA ARTIVERSE」期间限定主题店

地址： 铜锣湾怡和街46-54号地下至二楼 / 九龙湾德福广场 I 期第F21号舖

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