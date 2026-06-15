Gemini英文写作指导使用方式 家长善用人工智能助子女温习英语3个用法 ｜许定国校长随笔

随着人工智能（AI）技术的飞速发展，教育界正经历一场深刻的变革。但科技不应是学习的替代品，而是强大的辅助工具。除了学生，家长们也可运用人工智能帮助孩子们的在家温习。接着和你们谈谈怎样透过 Gemini，打造一个以互动、高效和充满乐趣为特色的英语学习家庭环境。

人工智能助温习英语用法1：打造「全天候」的 专属英语导师

在传统的家庭温习中，家长常因自身的英语水平或工作繁忙，在辅导子女时感到力不从心。Gemini的出现，正好扮演了「24小时温习伙伴」的角色。家长可以引导孩子将学校的课文或生字输入Gemini，再输入简单的指令（prompt），如：「用小学四年级的英文水准解释‘Generous’的意思，并举三个贴近小学生生活的简单例句。」Gemini不仅能即时给出清晰的解释，还能生成极具生活感的例句，帮助孩子在具体语境中理解字义，告别死记硬背。

（示意图，AI生成图片）

人工智能助温习英语用法2：互动式「阅读与写作」双向训练

要提升英文能力，阅读和写作是相辅相成的。家长可以借助Gemini为孩子自定复习素材。在阅读方面，可以输入指令：「请以『一次难忘的郊游』为题，写一篇约150字的英文短文，难度适合小五学生，并在文末附上三道阅读理解选择题。」这样的「即时生成」功能能针对孩子的弱项或兴趣，持续提供最新的阅读教材。Gemini也是惊人的「写作指导教练」，当孩子们完成英语作文后，家长千万不要直接让Gemini「帮忙重写」，相反，可以使用引导式指令：「这是我孩子的作文：[贴上文章]。请指出其中的文法错误并解释原因，同时建议三个可以替换的更高级词汇。」透过这种「只点拨、不代笔」的方式，孩子能清晰明白自己的思维盲点，在修正中取得进步。

（示意图，AI生成图片）

人工智能助温习英语用法3：模拟现实场景打造开口信心

对不少香港学生来说，在英语课堂上最大的障碍就是「不敢开口」。Gemini的对话功能，刚好可作为零压力、容许犯错的练习环境。

家长可以帮助孩子和Gemini角色扮演（Role-play）。例如，输入指令：「现在我们来玩角色扮演。你是一位正在香港旅游的外籍游客，我是本地小学生。请你先向我打招呼，并问我一个关于香港景点的问题，我们展开对话。」在这样轻松的模拟情境下，孩子的语句是自发性的，并能循序渐进地建立用英语沟通的信心。

（示意图，AI生成图片）

科技再先进，也无法取代父母的陪伴与引导。在使用Gemini温习英语时，家长应扮演「引导者」而非「监督者」。我们要引导孩子明白，AI给出的答案不一定百分之百正确，培养他们的明辨性思考（Critical Thinking）同样重要。

让我们张开双臂拥抱科技，善用 Gemini这位智慧助手，激发孩子对英语的学习兴趣，让英语温习不再是枯燥的苦差，而是一场充满探索乐趣的亲子旅程。

（资料图片）

佛教林炳炎纪念学校 许定国校长

教育硕士 （课程与创新教学 / 资优教育） 。从事教学20多年，长于推展STEM及资优教育。曾任香港课程发展议会委员，曾获 「第九届香港海华师铎奖」 、 「全国青少年科技大赛科技创新教育方案二等奖」。

佛教林炳炎纪念学校 许定国校长

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