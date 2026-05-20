社区中适合SEN孩的儿童友善空间 4个免费游乐场推介+6种具训练功能的玩乐设施｜SEN学堂

对很多家长来说，带孩子到公园玩乐本是一件平常的事情。然而，对于有特殊学习需要（SEN）的儿童及家长而言，一次简单的外出，家长往往需要考虑更多：环境安全吗？地点方便吗？

人多不多？游乐设施合适吗？原来，儿童参与社区活动不止是「玩吓」那么简单，寻找一个真正「友善」的活动空间，同样至关重要。

适合SEN儿童的友好活动必具4个条件

对于SEN儿童的友好活动，并不是指某一类型「特定安排」的活动，而是指儿童可以按自己能力参与、逐步适应、舒服投入的活动。它可以是在公园游乐、使用社区设施、亲子散步，甚至是一次有计划的家庭郊外探索。

（图片来源：PhotoAC）

对SEN儿童来说，友好活动最重要的是「环境清晰」、「步骤简单」、「刺激适中」及「有人陪伴」。而对家长而言，友好活动则代表不用一直担心孩子被催促或指责，而是能放心让他们慢慢尝试、慢慢玩。当孩子觉得「我可以一起参与」，能够开心地玩、放心地探索，活动就有了真正的意义。这类活动不止重视「玩」，更重视儿童能否在过程中感到被接纳、被支持、被看见，并在参与中慢慢成长。

多元化共融游乐设施

日常生活中，只要家长细心留意，便会发现社区中不乏对亲子及SEN儿童友善的活动和设施。一般而言，友善的社区活动通常具备以下特点：场地无障碍、设施设有不同难度、规则清晰、感官刺激适中，并允许家长或照顾者陪同参与。这些元素有助儿童在活动中感到安心，并逐步建立参与感。

佐敦谷公园（图片来源：康文署）

现时康文署辖下约七成儿童游乐场设有多元化的共融游乐设施。而屯门公园更是本港极具代表性的共融友善空间。园内设施划分为多个游玩主题区，包括嬉水、音乐感官、弹跳、平衡转盘、氹氹转、攀爬、感官墙、沙池及秋千等，让不同能力和需要的儿童都能找到适合自己的玩法。此外，公园的设计亦鼓励家长在旁陪伴与引导，促进亲子互动。

玩水对所有孩子来说都是极具吸引力的活动。（图片来源：资料图片）

除了大型共融游乐场，不少屋邨公园、海滨长廊、儿童游戏室及休憩花园，同样提供合适的活动及设施选择。家长在寻找合适的地方时，重点不应只放于玩乐设施，而应考虑该空间能否让儿童按自己的节奏投入参与。家长不妨寻觅居住地区附近及出行便利的地点，作为儿童连接社区的起点。

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公园是儿童在社区的训练场 6种不同训练功能的玩乐设施

家长带儿童到公园游玩时，不妨先在四周或草地走动一圈、观察环境，再逐步尝试滑梯或小型攀爬设施，让儿童慢慢「热身」，避免一开始便接触过于刺激的活动。

公园内不同的游乐设施，都蕴含多元的学习元素及价值：

滑梯与攀爬架：有助训练大肌肉、平衡力及身体协调，在上落过程中亦学习面对挑战。

秋千与摇摆设施：提供前庭刺激，有助感统发展及身体空间感。

沙池与水池：多项感官刺激，帮助放松，同时训练手部操作能力。

音乐墙与声音装置：借此进行语言刺激，建立因果概念，如按压装置后发出声音。

平衡木：提升步伐控制、大小肌肉协调，建立自信心。

亲子秋千或双人设施：促进亲子或与他人互动，加强参与动机。

车公庙路游乐场的欢乐摇摆有点像新式跷跷板，以站立形式和对面的小朋友一起升高降落，十分好 玩。（图片授权：读者Colvin Lee）

另外，家长必须明白每位儿童的需要各有不同：有的喜欢跑跳、追求刺激，有的则对声音、人群或光线较敏感，有的需要较多提示，有的则适合简单清晰的活动步骤。所谓SEN「友善活动」，正是能够接纳这些差异，并提供合适空间与节奏的地方。对感官敏感的儿童而言，较安静的位置、人流较少的时段、流程简单的游戏环境，可能比大型热闹的设施更合适；而对动作协调能力较弱的儿童，难度较低的游玩设施，反而更能提升参与度并建立成功经验。因此，家长应先了解子女的特性

与需要，从而作出不同的安排与准备。

透过持续的陪伴， 将游戏转化为自然的学习和训练机会。例 如在玩沙时，简单描 述「堆沙」的步骤： 「首先用铲子掘沙， 然后堆起……」这些日常对话，已能促进语言及认知发展。（图片来源：PhotoAC）

随着儿童逐步融入社区，外出时信心渐增，生活也更轻松自在。社区正是孩子成长的重要场所，每一次简单的外出和游玩，都是无价的学习历程。

注册社工、香港基督教服务处心桥融合教育服务（第四队） 单位主管张秀儿

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