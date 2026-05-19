不做孩子的「经理人」家长要学会放手 孩子在AI时代下必具备的6个能力｜正向教育

有一种爱，叫做「我太爱你，所以我替你做一切」；但有一种伤害，也叫做「我太爱你，所以你永远不需要长大。」

上一代香港人成长于狮子山精神之下 — 挨得、韧性强，跌倒了自己爬起来，正是这份特质造就了蓬勃的年代。然而，我们似乎在不知不觉间，把这份韧性从孩子身上一点一滴地拿走了。

温室里的孩子，走出去会怎样？

我们每天叫孩子起床、三催四请做功课、担心他不懂搭车、怕他吃不饱……我们需要思考一个问题：你的操心，是因为爱，还是因为不信任？越操心，孩子对自己就越没有信心，这是一个恶性循环。

曾有朋友分享，一位年轻人带着妈妈去面试，老板发问时，妈妈却抢着回答。两周后，妈妈竟代儿子打电话辞职。这不仅是笑话，更是现实中正在发生的「经理人父母」现象。

（图片来源：PhotoAC）

放手 是换一种方式爱

放手不等于放弃。放手是让孩子设定闹钟、决定晚餐、面对失败，以及处理朋友间的冲突。管教不是控制，而是引导。当孩子质疑：「为甚么你一定是对的？」恭喜你，他正在发展未来最重要的能力 — 批判性思维。

面对残酷的现实，会计、律师甚至零售业等传统职业正快速被AI取代。豆包、ChatGPT等AI工具比任何人都「有知识」。那么，甚么是AI取代不了的？NVIDIA执行长黄仁勋曾说：「懂得与人合作的人，AI永远取代不了。」

（图片来源：PhotoAC）

在AI时代下必具备的6个能力

因此，未来孩子必须具备这六大能力：

解决问题的能力：停止代劳，让孩子自己尝试。 情商与情绪管理：在家示范如何好好地表达情绪，而非发脾气。 韧性（复原力）：跌倒时，先问「你还好吗」，而非指责。 后设学习与反思：以身作则，主动承认错误并改进。 适应力与弹性：带领孩子经历计划的改变，教他调适而非崩溃。 正确的价值观：礼貌、诚实与感恩，这是AI永远学不会的人格底色。

（AI生成图片）

按年龄 谈未来

小学至14岁 ：你是观察者。记下他的兴趣与专长，多欣赏、多肯定。

：你是观察者。记下他的兴趣与专长，多欣赏、多肯定。 15-16岁 ：你是鼓励者。给予挑战机会，告诉他「你有能力，试试勇敢一点」。

：你是鼓励者。给予挑战机会，告诉他「你有能力，试试勇敢一点」。 17-18岁：你是顾问。提供资讯并支持决定，而非替他做决定。

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很多时候，孩子不愿倾诉，是因为倾诉完比不倾诉更烦。当考试不合格，比起责备，请说一句：「今次辛苦了，我们一起看看哪里可以改进。」雪中送炭，才是父母最强大的功能。

一个人一生平均会换13份工作以上。选错科目、面试失败，这些都是学习机会。人生的路，从来都不是一条直线。我们能给孩子最好的礼物，不是一条「康庄大道」，而是让他拥有在任何一条路上都能走下去的能力。

放手，是因为你相信他；管教，是因为你在乎他。就视乎你今天，有没有让孩子自己解决一件事。

（图片来源：PhotoAC）

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）

正向家长教育专家、正向家长学院总监、正向管理学院营运总监、香港注册财务策划师、儿童及家庭教育文学硕士

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）

我的人生使命是帮助每个家庭和成员拥有正向人生，累积超过15年培训经验，超过1000个辅导个案分析，帮助超过180+学校和35000+家庭，亦在多个电视及网络平台担任亲子教育嘉宾主持；于2015年加入正向家长学院，透过课程。和辅导帮助家长和老师提升亲子关系，巩固良好夫妻关系，强化表达及沟通力，以及协助孩子建立正向品格和能。

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