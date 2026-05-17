澳门亲子好去处｜澳门新濠影汇两大玩乐点7折优惠 全世界最高8字摩天轮+室内游乐场满纷乐园

自从港珠澳大桥通车，前往澳门玩乐就更方便。想周末带小朋友去玩两天，除了新濠影汇水上乐园、科学馆等热门亲子好去处，也可以去坐全世界最高的8字形摩天轮，还有占地4层共29,600平方呎的新濠影汇满纷乐园尽情放电。两大玩乐好去处于今日（17日）推出快闪优惠，低至7折可以畅玩，快快入手优惠门票到时轻松出游。即睇在澳门亲子好去处优惠详情与快抢连结。

澳门亲子好去处优惠：新濠影汇影汇之星8字摩天轮

新濠影汇「影汇之星」8 字摩天轮是澳门崭新地标，这座全亚洲最高及全球唯一 8 字形摩天轮「影汇之星」，位于澳门新濠影汇两栋双胞胎酒店中间，极具气势，从远处看就像是个巨大的 8 字悬挂在空中。影汇之星每个座舱可容纳10人，每次运转约18分钟。乘搭「影汇之星」8 字摩天轮，体验全球首座 8 字摩天轮，俯瞰澳门日与夜的城市风景，尽情享受美好的亲子时光。

（图片来源：Klook）

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【7折优惠】新濠影汇「影汇之星」8 字摩天轮电子门票

优惠开售日期：2026年5月17日12AM起至5月23日23:59发售

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新濠影汇「影汇之星」8 字摩天轮

营业时间：14:00 – 20:00

体验地址：澳门路氹连贯公路新濠影汇东翼三楼

*新濠影汇影汇之星将于2026年5月11日至5月28日期间暂停开放以便进行年度维护工程。

澳门亲子好去处优惠：新濠影汇满纷乐园

小朋友必玩满纷乐园室内游乐场，占地4层共29,600平方呎的5大主题游乐区，包括海底、山岩、丛林、太空站和外太空，不同年龄层的孩子们都可以在此尽情、跳跃、攀爬、探索，尽享多元玩乐体验，挑战自我，小朋友定乐而忘返。

新濠影汇满纷乐园（图片来源：新濠影汇）

于海底主题区中，小朋友可到占地2,400平方呎的泡泡纷FUN堡海底历险世界玩50 组游戏设施，包括阻碍挑战、滑梯、波波池，还有超刺激5米「浪花弹弹塔」自由落体机动游戏！山岩主题区的猴子绳堡以绳索障碍挑战构成的堡垒，挑战者可在13个台阶和 17 项不同障碍场地考验身手；而竹林登梯就大考孩子平衡力，要跨越12条不同高度的柱子，挑战最高垂直4米的终点；而赤手登峰就要攀登超过 6 米高的 6 条不同难度的攀岩路线。

新濠影汇满纷乐园（图片来源：新濠影汇）

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超巨大弹弹网、丛林反斗车

丛林主题区就有由绳结桥连接 3 座大型树屋组成的奇趣树屋，小朋友可到顶层挑战 4 米高滑梯，更可直达五楼树屋餐厅享受各式轻食；也可驾驶充满电能的丛林反斗车，在丛林和奇趣树屋下的隧道风驰电掣。外太空主题区就有星球波波池，小朋友可跟爸妈置身闪亮星河球海狂欢。太空站主题区则有悬挂空中的巨大弹弹网，以垂直通道连接 6 楼和 7 楼，就如太空无重状态般任意游走、弹跳、跃飞、攀爬，体验绝对非一般的有趣好玩。记住要到炮弹发射台试试发射小炮弹，穿越充满奇趣机关的轨道墙，了解物理重力如何运作。

（图片来源：新濠影汇）

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新濠影汇满纷乐园

体验地址：澳门路氹连贯公路新濠影汇西翼三楼 新濠影汇满纷乐园

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