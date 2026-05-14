天主教石钟山纪念小学SCS深度游 体验MIRROR成员Anson Lo母校全人教育｜小一入学

位于荃湾区的天主教石钟山纪念小学（SCS），自1997年创办以来，一直是区内深受家长青睐的小学。学校多年来培育了不少知名校友，如MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）及香港足球队首席门将叶鸿辉等皆为人熟知，更凭借「全人教育」理念与不俗的升中成绩，在学界内有良好口碑。

天主教石钟山纪念小学 全人教育

石钟山纪念小学隶属天主教香港教区，秉承天主教教育核心价值，强调「德、智、体、群、美、灵」六育并重。学校致力营造愉快的学习氛围，让学生在关爱环境中成长。校方认为教育不应仅止于课本知识，更重要是挖掘学生的潜能，积极安排不同种类的活动，如推广媒体素养教育、讲座及互动话剧等等，让孩子于不同领域的均衡发展；亦运用资讯科技促进学生学习，建立明确的核心价值：Let the talent shine，并提供多个平台，让学生发展潜能，成就多元智能，扩阔学生学习经历，更培育学生尊重他人，尊重生命；关心社会，关心国家，接受全人教育。

（图片来源：天主教石钟山纪念小学）

家长最关心的升中表现，石钟山亦交出了一份亮丽的成绩单。根据学校近年的统计，获派首三志愿的比率持续维持在高水平，于去年便有一半的学生入读英文中学，当中不乏区内外的顶尖中学，如华仁书院（九龙）、协恩中学、香港华仁书院、可风中学、长沙湾天主教英文中学等。学校不仅注重学业成绩，更透过丰富的课外活动提升学生的自信心与面试能力，令学生在升中过程中具备极强的竞争力。

天主教石钟山纪念小学校友 — MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo） （图片来源：IG@ansonlht）

天主教石钟山纪念小学校友 — 香港足球队首席门将叶鸿辉（图片来源：fb@天主教石钟山纪念小学）

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学校将举行「SCS深度游」，透过校园参观及课程介绍，让家长深入了解学校的办学理念、特色校本课程、体艺及音乐上的培育。同时小朋友有机会参与Phonics、古诗、科学实验、攀石墙、平衡车等不同课程体验。活动名额有限，先到先得；完成报名后，家长将收到确认电邮。

（图片来源：天主教石钟山纪念小学）

天主教石钟山纪念小学SCS深度游

日期：5月16日及6月27日（星期六）

时间：14:00 - 16:00

地址：荃湾永顺街39号

对象：K1 - K2幼稚园生及家长

报名：https://bit.ly/3QA6o3U

查询：2408 6373（梁主任）

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