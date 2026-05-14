Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天主教石钟山纪念小学SCS深度游 体验MIRROR成员Anson Lo母校全人教育｜小一入学

亲子
更新时间：15:50 2026-05-14 HKT
发布时间：15:50 2026-05-14 HKT

位于荃湾区的天主教石钟山纪念小学（SCS），自1997年创办以来，一直是区内深受家长青睐的小学。学校多年来培育了不少知名校友，如MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）及香港足球队首席门将叶鸿辉等皆为人熟知，更凭借「全人教育」理念与不俗的升中成绩，在学界内有良好口碑。

天主教石钟山纪念小学 全人教育

石钟山纪念小学隶属天主教香港教区，秉承天主教教育核心价值，强调「德、智、体、群、美、灵」六育并重。学校致力营造愉快的学习氛围，让学生在关爱环境中成长。校方认为教育不应仅止于课本知识，更重要是挖掘学生的潜能，积极安排不同种类的活动，如推广媒体素养教育、讲座及互动话剧等等，让孩子于不同领域的均衡发展；亦运用资讯科技促进学生学习，建立明确的核心价值：Let the talent shine，并提供多个平台，让学生发展潜能，成就多元智能，扩阔学生学习经历，更培育学生尊重他人，尊重生命；关心社会，关心国家，接受全人教育。

（图片来源：天主教石钟山纪念小学）
（图片来源：天主教石钟山纪念小学）

家长最关心的升中表现，石钟山亦交出了一份亮丽的成绩单。根据学校近年的统计，获派首三志愿的比率持续维持在高水平，于去年便有一半的学生入读英文中学，当中不乏区内外的顶尖中学，如华仁书院（九龙）、协恩中学、香港华仁书院、可风中学、长沙湾天主教英文中学等。学校不仅注重学业成绩，更透过丰富的课外活动提升学生的自信心与面试能力，令学生在升中过程中具备极强的竞争力。

天主教石钟山纪念小学校友 — MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo） （图片来源：IG@ansonlht）
天主教石钟山纪念小学校友 — MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo） （图片来源：IG@ansonlht）
天主教石钟山纪念小学校友 — 香港足球队首席门将叶鸿辉（图片来源：fb@天主教石钟山纪念小学）
天主教石钟山纪念小学校友 — 香港足球队首席门将叶鸿辉（图片来源：fb@天主教石钟山纪念小学）

点击图片浏览天主教石钟山纪念小学校园生活点滴：

学校将举行「SCS深度游」，透过校园参观及课程介绍，让家长深入了解学校的办学理念、特色校本课程、体艺及音乐上的培育。同时小朋友有机会参与Phonics、古诗、科学实验、攀石墙、平衡车等不同课程体验。活动名额有限，先到先得；完成报名后，家长将收到确认电邮。

（图片来源：天主教石钟山纪念小学）
（图片来源：天主教石钟山纪念小学）

天主教石钟山纪念小学SCS深度游
日期：5月16日及6月27日（星期六）
时间：14:00 - 16:00
地址：荃湾永顺街39号
对象：K1 - K2幼稚园生及家长
报名：https://bit.ly/3QA6o3U
查询：2408 6373（梁主任）

相关文章｜天主教石钟山纪念小学 重点培育价值观教育 明辨是非 资讯素养 鼓励学生发挥潜能

相关文章｜小学派位 ︳Anson Lo新歌用小学地址做歌名　天主教石钟山纪念小学升中派首3志愿达94%

相关文章｜英华小学琴瑟乐韵颂英华2026全体师生落力演出 校长创作新歌力捧男团「英华13」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华，北京人民大会堂外广场举行欢迎仪式。央视截图
02:55
特朗普访华︱2个多小时双边会谈结束 特朗普即赴天坛参观︱不断更新
大国外交
3小时前
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
02:28
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
社会
6小时前
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
影视圈
7小时前
王菲激罕跟神秘男子身贴身亲密合照 重要部份疑有接触惹热议 胡须男起底双方关系密切
王菲激罕跟神秘男子身贴身亲密合照 重要部份疑有接触惹热议 胡须男起底双方关系密切
影视圈
6小时前
牛头角的士夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛头角夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮
时事热话
6小时前
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
饮食
4小时前
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
突发
16小时前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
22小时前
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
影视圈
5小时前
世界杯︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
世界杯2026︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
社会
9小时前