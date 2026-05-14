深圳亲子好去处｜深圳亲子酒店人均$529 包自助早餐/游泳馆套票/高德打车券/人气星空顶泳池

深圳亲子酒店｜尚未到暑假，未有长假期，想周末跟小朋友去松一松，深圳就是最佳选择。今次又有深圳亲子酒店做优惠，位于福田的深圳五洲体育中心酒店挨推出亲子套餐，低至$1058/间可包自助早餐，又可免费畅玩室内星空恒温游泳池，就算落雨也不怕！最重要是周末节假日划一价不加价！人均不需$600即可玩足两日一夜，即刻入水同小朋友去住一晚！即睇深圳亲子酒店优惠与入手连结。

深圳亲子酒店｜深圳五洲体育中心人均$529

深圳五洲体育中心酒店位于深圳市福田核心区，可选乘黄木岗枢纽站地铁7号线或14号线直达，地理位置优越。近日不少港人会到深圳欣赏演唱会或音乐剧，酒店比邻即为深圳体育中心，完show后可轻松步行回酒店，方便快捷。而酒店装潢以魔方为灵感，融入运动元素，更有集花园景观、开放式厨房、露台美式烧烤于一体的西餐厅，入住又可免费享用健身房及室内恒温泳池，泳池还加入了独特星空顶设计，犹如置身星空中畅游，为小红书打卡热点。今次优惠套票有多个方案可选，均包括双人自助早餐 + 首轮迷你吧，一起起身可食饱饱至出发去玩；又有包深圳游泳跳水馆套票，也有送总值HK$300+的高德打车券，出游就更轻松喇！

（图片来源：KKday）

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邻近深圳热门的银湖山郊野公园及生态型市政公园莲花山公园，可以跟孩子呼吸新鲜空气，或登山，或徒步，也可做做运动，莲花山公园更有莲花湖、椰林草地等景点，每年举办簕杜鹃花展！想shopping亦可选人气热点深业上城与KKMALL京基百纳空间，深业上城集结了购物中心及文创空间，提供购物、餐饮、艺术和休闲于一身；而KKMALL京基百纳空间又有UAIMAX影城、blt超市，最啱一家去玩！

（图片来源：KKday）



【独家优惠｜亲子清凉夏日首选】标准房｜双人自助早餐+1大1小儿童乐园游泳套票+首轮迷你吧+视房态情况延迟退房+免费健身房+免费停车｜送总值超过HK$300高德打车券

优惠：HK$1,058/间/晚，人均HK$529/间/晚（原价HK$1,680/间/晚）

方案包括：标准大床/双床房1间1晚、双人自助早餐、1大1小儿童乐园游泳套票、赠送首轮MiniBar、延迟退房至14:00（需视当天房态而定）

套票包含：1名成人及1名1.4米以下儿童，超出人数游泳馆自付，成人CNY50元/位，儿童CNY40元/位

．入住时于前台领取套票，到馆出示即可使用，入住期间兑换，当天一次有效

．儿童乐园地址：深圳游泳跳水馆副馆，泳具自备（使用时间：14:30-21:30）

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【独家优惠｜超值抵住】标准房｜双人自助早餐+赠送首轮MiniBar+视房态情况延迟退房+免费健身房+免费停车｜送总值超过HK$300高德打车券

优惠：HK$1,023/间/晚，人均HK$512/间/晚（原价HK$1,599/间/晚）

方案包括：标准大床/双床房1间1晚、双人自助早餐、赠送首轮minibar、延迟退房至14:00（需视当天房态而定）

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（图片来源：KKday）

【独家优惠｜双人自助早+晚餐】标准房｜双人自助早餐+双人海鲜果木烤肉自助晚餐｜赠送

首轮迷你吧+视房态情况延迟退房+免费健身房+免费停车｜送总值超过HK$300高德打车券

优惠：HK$1,239/间/晚，人均HK$620/间/晚（原价HK$2,430/间/晚）

方案包括：标准大床/双床房1间1晚、双人自助早餐、双人自助晚餐（不含位上菜）、赠送首轮MiniBar、

延迟退房至14:00（需视当天房态而定）

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【独家】行政房｜双人自助早餐+双人行政礼遇+赠送首轮MiniBar+视房态情况延迟退房+免费健身房+免费停车｜送总值超过HK$300高德打车券

优惠：HK$1,381/间/晚，人均HK$691/间/晚（原价HK$2,418/间/晚）

方案包括：行政大床/双床房1间1晚、双人自助早餐、双人行政礼遇、赠送首轮MiniBar、延迟退房至14:00（需视当天房态而定）

双人行政礼遇包括：

．入住首日欢迎水果1份

．行政酒廊云端自助双人下午茶（14:30-17:30）

．每天免费熨烫衣服2件（不可累计）

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优惠详情：

预定日期：2026年5月14日至2026年5月20日

用餐时间（冠享西餐厅）：早餐06:30-10:00；午餐11:30-14:00；晚餐17:30-21:00

酒店地址：中国广东省深圳市福田区泥岗西路2013号

交通：

（从香港出发前往酒店）- 距离深圳湾、福田口岸车程约30分钟；乘搭高铁西九龙站坐高铁到深圳北站下车，换乘地铁7号线或14号线至黄木岗枢纽站步行5分钟可直达酒店

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