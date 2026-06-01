考试温习攻略｜数学科要识「错题重做」家长教应用题宜用3步提问法 2大得分位+4大失分陷阱

考试温习攻略｜说来似搞笑，可是数学科主任Mr. Jay指出，很多时数学失分都是因为草稿太乱，抄错字所致！「建议家长要求孩子将草稿纸折成方格书写，更必须写题号，考试前多练习使用整齐的草稿纸，考试时才不会乱。」家长亦可在生活中融入「数学对话」，例如逛超市时问：「饼干原价50蚊，依家八折，售价多少？」孩子熟习后，自然不再恐惧小数点和百分数。

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数学应用题宜用3步提问法

如若子女请教应用题，家长应避免直接说出算式，改为三步提问法，1. 题目要找甚么？2. 需要知道哪两个条件（公式）？ 3. 引导他们解题作答；让孩子自己画线段图或列表，养成逻辑思维习惯。

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数学科考核重点：

初小数学讲求「具体数字运算」，高小数学则过渡到「抽象代数思维」。

运算基本功：分数加减乘除（特别是需要通分和约分）、小数四则运算。 代数基础：简易方程式，考核重点在于「移项变号」的逻辑。 图形与空间：面积与体积，即正方形、长方形、三角形、梯形、平行四边形、圆形、柱体。考核重点在于「识别高在哪里」及「复杂图形的分割与填补」。 应用题：速率、行程、百分数折扣、整除性（HCF / LCM）。考核重点是「将文字翻译成算式」的能力。

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数学科常见得分位

直式计算题：只要草稿整齐，没有抄错数字，这是必保的得分区。 简易方程：一步到位的方程（如：x + 3 = 10），属于基本分。

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数学科常见失分陷阱

失分陷阱1：谨记先乘除后加减，有括号先计算。

问题表现： 学生看到算式长，从左计到右。

学生看到算式长，从左计到右。 例子： 2 + 3 × 4 = ?；不少学生会写成20。

2 + 3 × 4 = ?；不少学生会写成20。 应对方法：强制要求学生落笔前，先用笔圈出或标记要先计算的部分，形成视觉提示习惯。

失分陷阱2：分数除法忘记「颠倒相乘」

问题表现 ：2 / 3 ÷ 2 = 2 / 6（错）

：2 / 3 ÷ 2 = 2 / 6（错） 应对方法：背熟口诀：除号变乘号，后面那颗数上下颠倒。专项练习20题只做「将除数变倒数」，不计答案，强化肌肉记忆。

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失分陷阱3：周界与面积混淆 / 单位陷阱

问题表现 ：求周界却用了面积公式；答案忘记写单位或单位写错如cm / cm2。

：求周界却用了面积公式；答案忘记写单位或单位写错如cm / cm2。 例子 ：长方形长5cm，阔4cm，求周界；写成5 × 4 = 20cm（错）

：长方形长5cm，阔4cm，求周界；写成5 × 4 = 20cm（错） 应对方法：解题第一步是要在题目旁边写大字：「求：周界 / 面积？」等字眼。如果是面积，先在旁列出公式，并提醒自己单位要加平方。

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失分陷阱4：应用题只列横式，失去步骤分

应对方法：数学卷每一步都有分，教导孩子即使不懂计下一步，也要写出「第一步已知甚么」。例如：速度题，写下「距离 = ? 时间 = ? 公式：速度 = 距离 ÷ 时间」，即使数字代错，这个列式至少能捡一至两分。

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数学科温习攻略

1. 错题重做

这是最重要的数学温习法，准备一本「数学错题簿」。考前两天盖住答案和步骤，把错过的题目重新计一次。如果还是错同一位置，代表概念未通，必须马上问老师或家长。

2 操练单位换算表

长度、面积、体积、重量、容量单位元的进率是死记硬背的项目。考前默写一次：1公里 = ?米；1平方米 = ?平方厘米。

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3. 复杂图形要画辅助线

面对不规则图形面积题，鼓励学生在试卷图形上直接画虚线，将它切割成几个自己熟悉的长方形/ 三角形。这是化繁为简的关键技巧。

4. 训练估算能力

做完计算题后，快速估算一下答案。例如49 × 51，大约是50 × 50 = 2500。如果计出2499，合理；如果计出24990，马上知道多了一个零。

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进研教育数学科主任Mr. Jay Ng（图片来源：受访者提供）

文：佘君仪 图：受访者提供

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