以温柔应对SEN孩的感官敏感 有这些举动可能是在「调频」 ｜SEN学堂

微风轻轻擦过的声音，对大部分人来说，根本毫不察觉，但对感官敏感的SEN孩来说，却是足以让他用双手捂住耳朵、蜷起身体的巨响；衬衫领口内的招牌，对一般孩子来说，也许全不在意，但对部分SEN孩却是好像被蛇咬的刺痛；别人眼中的柔和光线，同样地，在一些SEN孩中，成为足以让他瞇起眼睛、皱起眉头的强光。

无可否认，感官是孩子通往世界的重要途径，但当感官变得过于敏感时，SEN孩必须学会适应，而更重要的是，家长也得学会如何以冷静温柔的态度应对。

（AI生成图片）

他们的世界其实很丰富

面对SEN孩因感官不适而产生的抱怨，家长应先学会「停一停、谂一谂」，不要急着解释或安抚，反而容许自己静静地观察，例如看看孩子如何先用鼻子去嗅食物、再慢慢试一口，听孩子描述声音「不是电风扇，而是像车子响鞍的嘈吵音」。爸妈渐渐会发现，孩子正以一种极细腻的方式感知世界，只要爸妈愿意停下来观察一下，就会透过孩子看见一个比原先以为更丰富的世界。

（图片来源：PhotoAC）

有时候，孩子会停下来盯着墙上的小蚁群，或注意树叶的边缘，甚至对风吹过草丛的方向有反应，不要以为他分心，其实他正在「调频」 —— 在这个太嘈杂的世界里，他们试着找到让自己舒服的频率。家长可以尝试跟孩子学习，一起「调频」，注意自己的呼吸、注意周遭的小声音、注意一个地方的光线如何从白昼转为昏黄。陪伴孩子「调频」的过程，能让爸妈享受世界的慢速版本，以及当中的温柔和安宁。

（图片来源：PhotoAC）

爸妈必须明白，孩子对于各种外界刺激的反应，并不是「太夸张」或「太过分」，这些都是其真实的感受。感官敏感不是缺陷，而是另一种对世界的深刻触觉，这是一种独特的触觉，只是这个世界的速度太快，人们往往没有时间去感受那一层深度。

与其逼迫 不如尝试协助

与其强迫孩子「习惯」这个世界，不如尽量协助他融入环境。在家里，不妨一起规划生活节奏，关掉嘈杂的机器声，让柔光取代白灯；不要强迫孩子尝试所有食物，让他自己选择他认为「安全的」食物……原来，爸妈温柔的陪伴和调适，就是对感官敏感最好的应对。

（图片来源：PhotoAC）

感官敏感的SEN孩，在旁人眼中，可能是个难以相处和安抚的敏感儿；但在爸妈眼中，孩子的这种特质，却是一种敏锐的觉察，孩子只是用他人还没学会的方式去感受世界的事物而已。

就让爸妈以温柔的态度陪伴孩子一起应对「感官敏感」的独特恩赐吧！

（图片来源：PhotoAC）

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

育有五个SEN孩子的在职妈妈，在疫情之下带领小朋友采访好人好事，以细腻笔触把故事纪录下来，出版 《疫下有情天》 一书，期望借此向社会大众发放正能量，展现港人独有的狮子山精神，并在这里与大家分享照顾SEN孩子的点滴。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

相关文章︳体育活动改善身体协调问题+建立自信心 助SEN孩全方位发展｜SEN学堂

相关文章︳善用AI帮助SEN孩子学习 善用演算法分析学习方式 分析情绪变化｜SEN学堂

相关文章︳SEN孩家长心声：专注力不足不是不听话 父母可以「视觉提示」助孩子表现自己｜SEN学堂

相关文章｜3步陪伴SEN孩跨过从幼稚园到小学的那道桥 克服焦虑与不安｜SEN学堂

相关文章｜伴SEN孩走出电子产品背后的情绪迷宫 用陪伴和界线取代压制｜SEN学堂