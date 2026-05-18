强制举报虐待儿童条例｜怎样才算「虐儿」？ 个案拆解虐儿界线厘清疑虑

虐儿｜父母对子女的爱毋庸置疑。然而在压力、情绪的影响下，部分家长或会失控，继而做出伤害孩子的行为。《强制举报虐待儿童条例》于年初正式实施，家长最关心的莫过于怎样才算「虐儿」？如何界定「管教」与「虐待」？过来人Sarah、香港救助儿童会总干事曾迦慧、香港青少年服务处专业项目经理岑颖忻姑娘，各自分享了他们的个人经验和建议，希望借此厘清大家的疑虑。

认识《强制举报虐待儿童条例》

条例规定社工、教师、医护等25类指定专业人员，若工作时怀疑儿童受严重伤害或有相关风险，须在切实可行范围内尽快举报。未能依例举报者，最高可判处罚款五万元及监禁三个月。

（资料图片/图片来源：PhotoAC）

过来人分享：当丈夫失控时没有选择回避

在妈妈Sarah（化名）面前，五岁的蓝蓝（化名）可以放心玩沙、捡石头、大叫大笑；但在爸爸面前，她却学会了看眉头眼额，自觉收起爸爸不喜欢的东西。

Sarah的童年是在完整的四姊妹家庭中长大，父母虽然经常为钱争吵，但她形容自己「童年好开心、好有安全感」。而她的丈夫，却在截然不同的环境中成长 —— 由母亲独力抚养他和两个姐姐长大，家境困难，曾靠综援过活，导致丈夫性格内向，不喜欢与人交流。「他在一个缺乏爱的环境下长大，欠缺了一个模板，所以成为爸爸后，要花很长时间摸索。」Sarah说。

话虽如此，但Sarah确信丈夫是爱女儿的。她忆述，疫情期间不能到人多密集的地方，丈夫每天都会推着婴儿车带女儿到楼下散步、看日落，还不时跟未懂说话的蓝蓝自言自语地聊天。一向不爱群体活动的他甚至为了女儿愿意出席学校的生日会，并留了颇长时间。

然而，夫妻在管教上也不时出现分歧。「疫情高峰时，蓝蓝在公园想捡沙石，丈夫会大声喝止，并叫她立即抹手。」Sarah理解这是出于关心，但她不愿扼杀孩子的探索天性，于是选择避重就轻，跟蓝蓝说：「爸爸在场就不要这样做，与妈妈一起时就随意地玩。」过程中，蓝蓝逐渐学会看眉头眼额，自觉收起手上「爸爸唔钟意」的东西。但以下两件事，Sarah没有选择回避。

Sarah陪着蓝蓝阅读，享受温馨的亲子时光。（图片来源：《亲子王》）

第一次，在他们经营的店舖里，一岁多的蓝蓝扭计，丈夫控制不了脾气，大声喝骂，甚至扬言要用绳子绑住她，更真的拿出绳子来。Sarah立即揽住女儿挡在面前，制止丈夫，先安抚吓哭的女儿。待丈夫冷静后，她才跟他说：「你这样做不对，会吓到女儿，她只是个小朋友。」丈夫事后知道自己不对。Sarah形容他是「爆发型」，火遮眼时甚么都顾不上，但过后会自我检讨。

第二次，丈夫饮醉酒后不慎弄伤女儿。Sarah没有隐瞒，翌日上学前她问蓝蓝：「老师见到一定会问你，你打算点答？」蓝蓝答：「爸爸饮醉酒，不小心弄到我。」老师和学校社工联络Sarah，她亦如实交代。「我觉得不应该隐瞒，首先女儿没有做错，为甚么要教她说谎？第二，我想让丈夫知道，他的行为是会被人看见的，他需要控制自己。」

无论玩甚么，蓝蓝知道妈妈永远在背后支持她、保护她。（图片来源：《亲子王》）

事后，Sarah把女儿送到亲友家暂住，专心安抚丈夫。丈夫醒后看到女儿伤口照片，非常内疚。Sarah忆述，丈夫本身是极度注重安全的人。「蓝蓝小时候，他会包好所有柜角、拆掉柜门手柄，生怕女儿受伤。这样的人却因失控伤害了最想保护的人。」自此，他开始注意喝酒的分量与时间，甚至主动提出不在家饮酒。

社工曾透过录音提醒丈夫，《强制举报虐待儿童条例》已生效，再发生类似事件可能涉及举报跟进。丈夫虽抗拒见社工，但Sarah认为他已意识到问题所在。「人好奇怪，他明明是爱女儿的，但失控那一刻就变成完全陌生的人，所以情绪管理真的很重要。」Sarah补充，正因为自己童年经历过父母吵架、父亲掉东西的场面，她反而更清楚自己不想重蹈覆辙。「我小时候妈妈不会阻止爸爸。但当我自己做了妈妈，一定要保护女儿，让她知道有人会保护她，不用怕。」

放学后，蓝蓝牵着妈妈的手，一边走一边分享学校发生的趣事。（图片来源：《亲子王》）

香港救助儿童会总干事曾迦慧：求助不等于示弱

香港救助儿童会总干事曾迦慧表示，Sarah这类个案在香港并不罕见。「许多父母爱护子女，却受工作压力、原生家庭经验及夫妻管教差异影响，偶尔情绪失控。对幼儿而言，即使偶发，亦可能削弱安全感，及早预防尤其关键。」对于《强制举报虐待儿童条例》，她强调：「当你感到就快失控，先确保孩子安全，再主动向社工求助，是最负责任的选择。求助并不等于示弱。」

香港救助儿童会总干事曾迦慧（图片来源：受访者提供）

香港青少年服务处专业项目经理岑颖忻姑娘：虐儿定义没有因新例而改变

香港青少年服务处专业项目经理岑颖忻姑娘强调，新的《强制举报虐待儿童条例》并没有改变虐儿的定义，政府还有一份《保护儿童免受虐待 —— 多专业合作程序指引》，当有怀疑虐儿个案发生，专业人士需要跟随这份指引去处理个案；强制举报是按《强制举报者指南》就怀疑严重虐儿个案做多一个步骤去保护儿童。

香港青少年服务处专业项目经理岑颖忻姑娘（图片来源：受访者提供）

界定是否虐儿的界线

岑姑娘指，怀疑虐儿个案的案情通常很复杂，要做界定不容易。试举两个案例以阐述：

个案一 个案二 事件 妈妈打就读幼稚园K2的子女的脸 妈妈打就读幼稚园K2的子女的脸 受伤部位 脸颊 脸颊近眼 伤势 无伤痕 脸上流血、条状伤痕 工具 用手 用籐条 家长对儿童受伤后的反应 家长用芦荟为儿童涂抹 无理会 事件如何被发现 家长主动告诉老师 老师发现儿童脸上有伤痕，联络家长。 家长对儿童的伤势的解释 承认自己用手打儿童 否认有打，说是儿童自己跌倒弄伤。 家长的态度 家长的态度合作，表示后悔，愿意接受辅导，同意社工即日家访。 不合作，拒绝社工家访、学校面谈和老师送儿童去医院。 家庭支援网络 有支援，同住的亲友愿意协助照顾儿童和支援妈妈。 无支援，婚姻关系差，常吵架。 家长的情绪及精神健康状况 情绪有时激动，精神健康。 妈妈有抑郁症 「多专业个案会议」议决 由综合家庭服务中心跟进 由社会福利署保护家庭及儿童服务课跟进

「希望大家不要太在意是否成立为虐儿个案，重点是当家庭遇到严重问题，社工便会引入更多专业人员一起提供帮助。」

界定虐儿不止评估儿童有无被打，还包括疏忽照顾、性侵犯等。（资料图片／图片来源：PhotoAC）

及早识别有需要的家庭

育有特殊学习需要（SEN）儿童、家长本身有情绪或精神健康问题、单亲且缺乏支援的基层、家长童年有创伤、照顾者吸毒、照顾者成长在打骂环境等家庭都是高危。然而，部分社经地位高但管教思想传统的家庭也要留意。岑姑娘指，这些家长非常重视成绩，对年幼子女的要求高于成长阶段能力所及，用严厉的方法管教，便容易「踩过界」，而且这类家庭往往因为面子问题而拒绝接受帮助。「不过，要留意的是评估有较大机会发生虐儿问题的家庭，不是标签，而是希望及早识别有需要的家庭，提供支援，避免虐儿问题发生。」

长期用负面说话责骂儿童，只顾成绩而忽视儿童的情绪需要，对儿童的成长会产生负面影响。（资料图片／图片来源：PhotoAC）

留意呼吸 互相提醒

许多家长都想知道，怒气攻心时有甚么即时可行的方法冷静下来，而深呼吸相信是不少家长都会采用的方法。岑姑娘指这方法是有效的，但也要有赖平日的练习。「如果当刻连深呼吸都做不到，可以尝试『留意自己的呼吸』 —— 当你将注意力放在呼吸上面，你就会停一停，避免冲动。」她更借用红绿灯比喻：心平气和是绿灯，情绪开始高涨是黄灯，失控是红灯。家长要学习察觉自己「亮黄灯」的讯号 —— 例如说话变快、声量变大、音调变高。如果自己察觉不到，可以请家人帮忙提醒。

另一方法是「转移注意力」。「去喝杯水、行开一下。如果家中有其他成员，可以互相补位。」岑姑娘表示，单亲家庭或许较难处理，未必有人可以及时支援，只能靠家长自己的觉察力。但只要有决心，慢慢练习是可以做到的。

深呼吸、喝杯水稍作冷静，都是情绪濒临爆发时可以采用的急救方法。（资料图片／图片来源：PhotoAC）

邻舍守望帮助 避免问题恶化

虽然新条例只是指明25种专业人员遇到怀疑严重的虐儿个案需要根据法定要求强制举报，但如果一般人怀疑邻居、亲友或孩子同学的家长可能有虐儿情况，岑姑娘表示最稳妥的方法是寻求社工协助或致电社会福利署的24小时热线（2343 2255）。如果情况危急，社工会立即出动；如果不是危急个案，他们会转介去当区的综合家庭服务中心跟进。她强调：「不要因为怕尴尬、怕多事而不敢出声。你的一个电话，可能救了一个小朋友。」

（资料图片／图片来源：PhotoAC）

文：林诗敏

图：李沃涛、PhotoAC、部分由受访者提供

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