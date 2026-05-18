强制举报虐待儿童条例｜怎样才算「虐儿」？ 个案拆解虐儿界线厘清疑虑
发布时间：17:28 2026-05-18 HKT
虐儿｜父母对子女的爱毋庸置疑。然而在压力、情绪的影响下，部分家长或会失控，继而做出伤害孩子的行为。《强制举报虐待儿童条例》于年初正式实施，家长最关心的莫过于怎样才算「虐儿」？如何界定「管教」与「虐待」？过来人Sarah、香港救助儿童会总干事曾迦慧、香港青少年服务处专业项目经理岑颖忻姑娘，各自分享了他们的个人经验和建议，希望借此厘清大家的疑虑。
认识《强制举报虐待儿童条例》
条例规定社工、教师、医护等25类指定专业人员，若工作时怀疑儿童受严重伤害或有相关风险，须在切实可行范围内尽快举报。未能依例举报者，最高可判处罚款五万元及监禁三个月。
过来人分享：当丈夫失控时没有选择回避
在妈妈Sarah（化名）面前，五岁的蓝蓝（化名）可以放心玩沙、捡石头、大叫大笑；但在爸爸面前，她却学会了看眉头眼额，自觉收起爸爸不喜欢的东西。
Sarah的童年是在完整的四姊妹家庭中长大，父母虽然经常为钱争吵，但她形容自己「童年好开心、好有安全感」。而她的丈夫，却在截然不同的环境中成长 —— 由母亲独力抚养他和两个姐姐长大，家境困难，曾靠综援过活，导致丈夫性格内向，不喜欢与人交流。「他在一个缺乏爱的环境下长大，欠缺了一个模板，所以成为爸爸后，要花很长时间摸索。」Sarah说。
话虽如此，但Sarah确信丈夫是爱女儿的。她忆述，疫情期间不能到人多密集的地方，丈夫每天都会推着婴儿车带女儿到楼下散步、看日落，还不时跟未懂说话的蓝蓝自言自语地聊天。一向不爱群体活动的他甚至为了女儿愿意出席学校的生日会，并留了颇长时间。
然而，夫妻在管教上也不时出现分歧。「疫情高峰时，蓝蓝在公园想捡沙石，丈夫会大声喝止，并叫她立即抹手。」Sarah理解这是出于关心，但她不愿扼杀孩子的探索天性，于是选择避重就轻，跟蓝蓝说：「爸爸在场就不要这样做，与妈妈一起时就随意地玩。」过程中，蓝蓝逐渐学会看眉头眼额，自觉收起手上「爸爸唔钟意」的东西。但以下两件事，Sarah没有选择回避。
第一次，在他们经营的店舖里，一岁多的蓝蓝扭计，丈夫控制不了脾气，大声喝骂，甚至扬言要用绳子绑住她，更真的拿出绳子来。Sarah立即揽住女儿挡在面前，制止丈夫，先安抚吓哭的女儿。待丈夫冷静后，她才跟他说：「你这样做不对，会吓到女儿，她只是个小朋友。」丈夫事后知道自己不对。Sarah形容他是「爆发型」，火遮眼时甚么都顾不上，但过后会自我检讨。
第二次，丈夫饮醉酒后不慎弄伤女儿。Sarah没有隐瞒，翌日上学前她问蓝蓝：「老师见到一定会问你，你打算点答？」蓝蓝答：「爸爸饮醉酒，不小心弄到我。」老师和学校社工联络Sarah，她亦如实交代。「我觉得不应该隐瞒，首先女儿没有做错，为甚么要教她说谎？第二，我想让丈夫知道，他的行为是会被人看见的，他需要控制自己。」
事后，Sarah把女儿送到亲友家暂住，专心安抚丈夫。丈夫醒后看到女儿伤口照片，非常内疚。Sarah忆述，丈夫本身是极度注重安全的人。「蓝蓝小时候，他会包好所有柜角、拆掉柜门手柄，生怕女儿受伤。这样的人却因失控伤害了最想保护的人。」自此，他开始注意喝酒的分量与时间，甚至主动提出不在家饮酒。
社工曾透过录音提醒丈夫，《强制举报虐待儿童条例》已生效，再发生类似事件可能涉及举报跟进。丈夫虽抗拒见社工，但Sarah认为他已意识到问题所在。「人好奇怪，他明明是爱女儿的，但失控那一刻就变成完全陌生的人，所以情绪管理真的很重要。」Sarah补充，正因为自己童年经历过父母吵架、父亲掉东西的场面，她反而更清楚自己不想重蹈覆辙。「我小时候妈妈不会阻止爸爸。但当我自己做了妈妈，一定要保护女儿，让她知道有人会保护她，不用怕。」
香港救助儿童会总干事曾迦慧：求助不等于示弱
香港救助儿童会总干事曾迦慧表示，Sarah这类个案在香港并不罕见。「许多父母爱护子女，却受工作压力、原生家庭经验及夫妻管教差异影响，偶尔情绪失控。对幼儿而言，即使偶发，亦可能削弱安全感，及早预防尤其关键。」对于《强制举报虐待儿童条例》，她强调：「当你感到就快失控，先确保孩子安全，再主动向社工求助，是最负责任的选择。求助并不等于示弱。」
香港青少年服务处专业项目经理岑颖忻姑娘：虐儿定义没有因新例而改变
香港青少年服务处专业项目经理岑颖忻姑娘强调，新的《强制举报虐待儿童条例》并没有改变虐儿的定义，政府还有一份《保护儿童免受虐待 —— 多专业合作程序指引》，当有怀疑虐儿个案发生，专业人士需要跟随这份指引去处理个案；强制举报是按《强制举报者指南》就怀疑严重虐儿个案做多一个步骤去保护儿童。
界定是否虐儿的界线
岑姑娘指，怀疑虐儿个案的案情通常很复杂，要做界定不容易。试举两个案例以阐述：
|个案一
|个案二
|事件
|妈妈打就读幼稚园K2的子女的脸
|妈妈打就读幼稚园K2的子女的脸
|受伤部位
|脸颊
|脸颊近眼
|伤势
|无伤痕
|脸上流血、条状伤痕
|工具
|用手
|用籐条
|家长对儿童受伤后的反应
|家长用芦荟为儿童涂抹
|无理会
|事件如何被发现
|家长主动告诉老师
|老师发现儿童脸上有伤痕，联络家长。
|家长对儿童的伤势的解释
|承认自己用手打儿童
|否认有打，说是儿童自己跌倒弄伤。
|家长的态度
|家长的态度合作，表示后悔，愿意接受辅导，同意社工即日家访。
|不合作，拒绝社工家访、学校面谈和老师送儿童去医院。
|家庭支援网络
|有支援，同住的亲友愿意协助照顾儿童和支援妈妈。
|无支援，婚姻关系差，常吵架。
|家长的情绪及精神健康状况
|情绪有时激动，精神健康。
|妈妈有抑郁症
|「多专业个案会议」议决
|由综合家庭服务中心跟进
|由社会福利署保护家庭及儿童服务课跟进
「希望大家不要太在意是否成立为虐儿个案，重点是当家庭遇到严重问题，社工便会引入更多专业人员一起提供帮助。」
及早识别有需要的家庭
育有特殊学习需要（SEN）儿童、家长本身有情绪或精神健康问题、单亲且缺乏支援的基层、家长童年有创伤、照顾者吸毒、照顾者成长在打骂环境等家庭都是高危。然而，部分社经地位高但管教思想传统的家庭也要留意。岑姑娘指，这些家长非常重视成绩，对年幼子女的要求高于成长阶段能力所及，用严厉的方法管教，便容易「踩过界」，而且这类家庭往往因为面子问题而拒绝接受帮助。「不过，要留意的是评估有较大机会发生虐儿问题的家庭，不是标签，而是希望及早识别有需要的家庭，提供支援，避免虐儿问题发生。」
留意呼吸 互相提醒
许多家长都想知道，怒气攻心时有甚么即时可行的方法冷静下来，而深呼吸相信是不少家长都会采用的方法。岑姑娘指这方法是有效的，但也要有赖平日的练习。「如果当刻连深呼吸都做不到，可以尝试『留意自己的呼吸』 —— 当你将注意力放在呼吸上面，你就会停一停，避免冲动。」她更借用红绿灯比喻：心平气和是绿灯，情绪开始高涨是黄灯，失控是红灯。家长要学习察觉自己「亮黄灯」的讯号 —— 例如说话变快、声量变大、音调变高。如果自己察觉不到，可以请家人帮忙提醒。
另一方法是「转移注意力」。「去喝杯水、行开一下。如果家中有其他成员，可以互相补位。」岑姑娘表示，单亲家庭或许较难处理，未必有人可以及时支援，只能靠家长自己的觉察力。但只要有决心，慢慢练习是可以做到的。
邻舍守望帮助 避免问题恶化
虽然新条例只是指明25种专业人员遇到怀疑严重的虐儿个案需要根据法定要求强制举报，但如果一般人怀疑邻居、亲友或孩子同学的家长可能有虐儿情况，岑姑娘表示最稳妥的方法是寻求社工协助或致电社会福利署的24小时热线（2343 2255）。如果情况危急，社工会立即出动；如果不是危急个案，他们会转介去当区的综合家庭服务中心跟进。她强调：「不要因为怕尴尬、怕多事而不敢出声。你的一个电话，可能救了一个小朋友。」
文：林诗敏
图：李沃涛、PhotoAC、部分由受访者提供
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