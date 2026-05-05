香港万怡酒店海鲜自助餐低至48折 低至$228叹新鲜即开生蚝/冰镇海鲜 母亲节送红白酒｜亲子优惠

5、6月是属于爸爸妈妈的月份，就趁母亲节、父亲节带两位去吃大餐，好好慰劳一下衣不解带照顾我们的父母。今日（5日）下午6点，位于(西环的香港万怡酒店推出自助餐优惠，低至48折即可尽情叹海鲜，还有刺身、新鲜即开生蚝及12款Movenpick雪糕，晚餐时段更可无限畅饮生啤！母亲节晚餐预订6位成人/长者即送红酒或白酒！即睇自助餐优惠详情，快快预约。

亲子优惠｜香港万怡酒店海鲜自助餐低至48折

位于西环的香港万怡酒店MoMo Café推出 全新主题「南洋薰风 · 惹味之夏」，除了雪场蟹脚、新鲜即开生蚝等冰镇海鲜，还有泰式椰子鸡汤、香茅青柠蒸石斑柳、泰式酸辣虾球、新加坡参巴炒海鲜、马来西亚烧鸡、越式蔗虾等充满东南亚风味的美食；现在更有买一送一快闪优惠，全新两大一小家庭套票激更低至48折，人均只需$228起可尽情叹美食。喜欢港式美食的就要去叹今个月的「维港经典．黄金传奇」主题自助餐，有烧乳鸽、酥皮海鲜盒、锦卤云吞、怀旧砵仔糕、芝麻卷、麦芽糖威化饼。

「维港经典．黄金传奇」主题自助餐（图片来源：KKday）

母亲节自助午餐特色（5月9日）菜将有冰镇海鲜，包括鲜虾、爱尔兰黄金螺、鲜蚬、新鲜即开生蚝（每位成人奉送两只）；亦有寿司卷、无限供应刺身，贴爱吃中菜的可选香醋猪脚姜、杂菌蟹肉扒时蔬、南乳炆斋、清蒸原条龙虎班、海南鸡，小朋友奂可吃MoMo特色石烤比萨、韩式烤肉烤肉与Movenpick雪糕，又有爸爸最爱的纽西兰肉眼牛排、烧羊腿，午餐也可得尽兴。

母亲节自助餐（图片来源：KKday）

而母亲节自助晚餐更有雪场蟹脚、还有滋补炖桃胶雪耳红枣，更加入蒜蓉粉丝蒸扇贝、即煮龙虾汁海鲜意粉、北菇扣鹅掌、蟹肉伊面等矜贵菜式，还有12款味道Movenpick雪糕，更可任饮时代及好卡顿生啤呢！父亲节自助晚餐（6月20日至21日）更有泰式香辣烧生蚝、特式红酒烧鸭、粟米蟹肉羹、红烧乳鸽呢！

（图片来源：KKday）

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【快闪优惠｜低至5折】母亲节自助午餐｜每位成人附上新鲜生蚝两只|刺身｜冰镇海鲜｜6款Movenpick雪糕

用餐时段：2026年5月9日第一段11:30-13:00/第二段13:30-15:30

优惠：成人HK$228/位，长者HK$203/位，儿童HK$179/位（原价：成人HK$418/位，长者HK$372/位，儿童HK$328/位）

*每位成人奉送即开生蚝两只（已包括加一服务费）

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【母亲节早鸟优惠｜低至6折】自助晚餐｜每位附上新鲜生蚝两只｜刺身｜冰镇海鲜｜6款Movenpick雪糕

用餐时段：2026年5月9日18:30-21:30

优惠：成人HK$519/位，长者HK$487/位，儿童HK$455/位（原价：成人HK$713/位，长者HK$669/位，儿童HK$625/位）

*母亲节礼遇：预订6位成人/长者（儿童不计算在内），即可送一支红酒/白酒！12位即送2支，如此类推，先到先得，送完即止

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（图片来源：KKday）

【父亲节早鸟优惠｜低至65折】海鲜晚餐自助餐|12款Movenpick雪糕｜任食生蚝｜任饮生啤

用餐时段：2026年6月20-21日18:30-21:30

优惠：成人HK$449/位，长者HK$413/位，儿童HK$314/位（原价：成人HK$658/位，长者HK$605/位，儿童HK$460/位）

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【快闪优惠｜成人买一送一｜人均HK$341起】海鲜晚餐自助餐|12款Movenpick雪糕｜任食生蚝｜任饮生啤

用餐时间：18:30-21:30

优惠：

．星期一至四HK$682/2位，平均HK$341/位（原价HK$1,250/2位）

．星期五至日及公众假期HK$718/2位，平均HK$359/位（原价HK$1,316/2位）

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【快闪优惠｜长者买一送一｜人均HK$311起】海鲜晚餐自助餐|12款Movenpick雪糕｜任食生蚝｜任饮生啤

优惠：

．星期一至四HK$622/2位，平均HK$311/位（原价HK$1,140/2位）

．星期五至日及公众假期HK$660/2位，平均HK$330/位（原价HK$1,210/2位）

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（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜低至57折｜四位成人优惠】海鲜晚餐自助餐｜冰镇海鲜｜任食生蚝｜12款Movenpick 雪糕

优惠：

．星期一至四HK$1,288/4位，平均HK$322/位（原价HK$2,272/4位）

．星期五至日及公众假期HK$1,388/4位，平均HK$347/位（原价HK$2,392/4位）

预订日期：6月1日至8月31日

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【快闪优惠｜低至48折｜两大一小家庭套票】海鲜晚餐自助餐｜冰镇海鲜｜任食生蚝｜12 款Movenpick 雪糕

用餐时间：18:30- 21:30

优惠：

．星期一至四HK$809/3位，平均HK$270/位（原价HK$1,676/3位）

．星期五至日及公众假期HK$848/3位，平均HK$283/位（原价HK$1,776/3位）

*家庭套票包含2位成人及1位3-11岁小童同时使用

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（图片来源：KKday）

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年5月5日18:00至5月11日23:59

用餐日期：2026年5月5日至8月31日

地址：香港西营盘干诺道西167号MoMoCafé香港万怡酒店(西环)

*以上优惠价已包括加一服务费

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