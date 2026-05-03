由「操卷」到「稳心态」调节孩子考试心理准备3大关键｜儿童心理

每逢4、5月，家长最常挂在口边的是「仲唔快啲操卷？一阵仲要去补习！」，但在家庭临床心理学角度，单靠加强操练，只是考试准备的一半，甚至可能放大压力，削弱孩子的自信。真正影响发挥的，是孩子进入考场前的「心理状态」 —— 能不能稳定情绪、相信自己、按平日所学去作答。家长若想孩子在5、6月大考发挥得好，4月开始就要在情绪、想法和生活节奏三方面，同步为孩子做「心理预备功夫」。

考试心理准备重点稳定心态

在大考前，家长若只想到操卷和补习，往往会忽略了孩子真正需要的，是心理上的支持与调适。考试心理准备的核心，是「稳定心态、提升自我效能感」 —— 让孩子感到「我可以」。建议家长从三个层面入手：情绪上，帮孩子辨识和接纳紧张，而不是一句「惊乜嘢」就压下去；认知上，提醒考试只是检视学习的一部分，不等于全部价值；行为上，协助维持规律作息、适度休息，配合有计划的练习，让孩子看到自己的进步。家长的角色不只是「监工」，更是「陪跑教练」。

（AI生成图片）

3个角度读懂孩子的考前心情

很多孩子在考试前会出现坐立不安、发脾气或说「我一定考唔好」等反应，其实这些都是压力讯号。家长应该先从情绪层面「翻译」孩子行为，例如：「你最近好似较容易发脾气，系唔系有啲担心考试？」让孩子知道情绪被看见和接纳。认知层面上，协助孩子由「如果考得差就完蛋」转为「考试帮我知道哪些要再学」，建立成长型心态。至于行为层面，与其临急加码补习，不如一同整理温习范围、分拆成易处理的小步骤，让孩子感觉「原来我做得到」，自我效能感自然上升。

（图片来源：PhotoAC）

家长的情绪是孩子的「心理天气」

研究与临床经验都显示，家长若自己比孩子更焦虑，经常碎碎念或黑面，会大大增加孩子的考试压力。我常跟家长说「你有几慌乱，孩子就有几不安」，故要理解支持与压力的分水岭，往往在于语气与焦点 —— 支持，是看见努力和陪伴，例如「我见到你有用心准备，有咩需要我帮手？」；压力，则是只看结果和比较，例如「今次唔考好就真系大镬」或「你睇人哋几认真」。当孩子感觉不论结果如何，爸妈都会站在自己的旁边，内心的安全感会变成迎战考试的强心针。

（图片来源：PhotoAC）

给家长提前调节孩子考试心态的3个小贴士

提早一个月开始和孩子提及「考试心情」，重点分享感受多于说分数； 有关考试的倾谈，家长应多问「你觉得点？」而少说「你应该⋯⋯」； 留意孩子的情绪感受，给予空间聆听，让孩子感觉「我被看见」。

（图片来源：PhotoAC）

临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩

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