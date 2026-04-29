从「背多分」到「探究竟」 探究式学习稳固学习根基 一种关键优势有利于高中选科｜海外升学

不少香港家长向我反映，孩子转读海外课程初期，最难适应的并非语言，而是「不知道怎样温习」。这正正触及香港教育与英式教育其中一个最根本的分别：我们习惯「背书」，他们重视「探究」。我希望透过化学科的实例，与各位探讨为何inquiry-based learning（探究式学习）比传统记忆学习更具优势。

只死记、欠理解的因由

以化学科的「元素周期表」为例。香港的课程编排，中一至中二时以「概念形式」灌输化学知识，最有印象的也仅是pH Value。学生通常在中三才正式接触这张「天书」。由于时间紧迫，加上公开试压力，学校往往只能要求学生硬背元素的符号、原子序、周期和族。试想像，一个14岁的孩子面对一百多个方格，却要在短时间内记下它们的规律，结果是许多学生虽然背得滚瓜烂熟，却不明白为何锂、钠、钾要放在同一行，更谈不上理解它们之间的化学属性有何关联。

（图片来源：PhotoAC）

反观英国私立教育，他们在Year 7（11岁）便开始以探究式方法引入化学元素概念。老师不会直接派发元素表叫学生背诵，而是让学生亲手做实验，观察不同金属与水的反应。当学生发现钾丢进水中会起火燃烧，而镁条只是缓缓产生气泡时，自然会产生疑问：「为甚么同样是金属，反应却如此不同？」这个「为甚么」，正是探究式学习的起点。老师引导学生整理观察结果，比较不同金属的活泼性，然后才慢慢引入「元素周期表」这个工具，将学生亲身发现的规律系统化。

（图片来源：PhotoAC）

这种教学法的好处显而易见。英国学生从1岁开始，便透过实验和观察，逐步建构对化学属性的认知。他们看见的并非死板的方格，而是一张充满生命力的「地图」，记录着他们亲手探索过的每个元素特性。到他们13、4岁正式学习元素表时，自然事半功倍。

（图片来源：Freepik）

升学阻碍有机会 源于学习进程差异

这种学习进程的差异，对学生的升学路向影响深远。不少在香港读完中三才转往英国读GCSE的学生，在选科时往往陷入两难：他们有意选修Triple Science（物理、化学、生物分开三张证书），但学校会评估学生的科学基础。由于香港学生对化学属性的认知较薄弱，学校通常会建议他们选难度较低的Double Science（三科合成两张证书）。表面看来只是少了一张证书，但深层影响是，学生在GCSE阶段未能深入钻研化学，到A Level想选修理科时，便可能因基础不足而处处受限。

（图片来源：Freepik）

由此可见，由课程设计至考试制度，以至选科安排，影响的不止是考试成绩，而是整个求学的方法和思维逻辑。探究式学习培养学生的好奇心、观察力和解难能力；传统背诵训练的却是短期记忆和应试技巧。哪一种对孩子长远发展更有利，答案不言而喻。 对于考虑送子女海外升学的香港家庭，我建议不必过分担心孩子「未教」的知识，反而应该着眼于培养他们「想知」的态度。让孩子从小多观察、多提问、多探究，而不是急于寻找标准答案。因为在这个瞬息万变的世界，知识会过时，资讯随手可得，唯有探究精神，才能让孩子终身学习。

（图片来源：Freepik）

Iris Cheung

英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

由美国密歇根大学（安娜堡）政治及国际关系双学士毕业，一心想为世界作正面影响。机缘巧合下从事海外升学，擅长替学生规划英美等地区的私校和大学申请。

网站：www.britannia-study.com

电邮：[email protected]

Iris Cheung - 英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

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