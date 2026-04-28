小礼物藏大心意 爸妈避免这3种错误回应伤害孩子心 2个正向做法增亲子感情 ｜颜铠铭校长随笔

在学校里，我经常收到学生亲手绘制的图画或卡片；在家里，我也会不时接过女儿兴冲冲递来的画作。这些看似简单的「小心意」，其实蕴含孩子最纯粹的爱与感谢。孩子送出的画作或卡片，并非追求物质回报，而是以他们最自然的方式，传达「我爱你」、「我感谢你」、「我想让你开心」。无论画得是否完美、色彩是否协调，这些作品都是孩子内心世界的展现。他们透过线条与色彩，记录对家人的情感、日常的喜悦，甚至是对世界的观察。珍惜这些小心意，等同于肯定孩子的努力与创造力，有助培养他们的自信心与表达能力。

尽量避免的错误回应

面对孩子的画作，父母有时因忙碌或习惯性反应，会无意中伤害孩子的热情：

1. 随意收下后置之不理或丢弃

一句「谢谢」后便将画纸收起或丢掉，孩子会立即感受到自己的心意不受重视。下次他们便可能不敢再主动表达，渐渐失去分享的勇气。

（图片来源：PhotoAC）

2. 以成人标准批评或比较

避免说出「画得都唔似我」、「又画画呀？」之类的话语。孩子绘画的目的不是追求完美，而是表达内心感受。批评等于否定他们的爱与努力，容易打击自信。

（图片来源：PhotoAC）

3. 只赞美结果而忽略过程

仅说「好漂亮」却不询问孩子为何这样画、画了多久，会让孩子觉得父母只在意成品，而非他们付出的心血。长期如此，可能令孩子只追求外在肯定，忽略创作本身的乐趣。

（图片来源：PhotoAC）

家长应采取的正面做法

正确回应能放大孩子的爱心，让他们学会珍惜情感交流。

1. 真诚展现喜悦并相互交流

收到画作时，立即以笑容和热情回应，让孩子感受到自己的努力带来快乐。同时，专心地聆听孩子的故事，可以正向地多提问。每当我收到女儿或学生送我的画作，都会展开一系列提问：「呢个系我呀？点解我着红衫？呢度系我同你一齐食雪糕？」透过对话，孩子会学懂「分享」与「被理解」。

（图片来源：PhotoAC）

2. 共同拍照留念并公开展示

与孩子一起拍下照片，将画作贴在雪柜门、房间墙壁或放在办公桌上。数月后再翻出来说：「你看，这是你之前送给我的，我一直留着。」这能让孩子感受到「我嘅爱，一直被记住 」。

（图片来源：PhotoAC）

孩子送出小心意，其动机永远纯粹而无私：

希望让接收者开心； 表达内心的感谢； 证明自己懂得爱人； 单纯因心情愉快，想与家人分享喜悦。

（图片来源：PhotoAC）

孩子送来的一张画，虽然只是一纸薄薄的A4纸，却承载着他们全部的爱与信任。下次当孩子兴奋地捧着画作走来，请微笑接过，与他们一同拍照，将画作好好保存，并给予一个温暖的拥抱。因为这一刻，你所收下的，不仅是一张画，更是一个孩子最纯粹的爱。

（图片来源：PhotoAC）

通德学校颜铠铭校长

学生称呼为颜色笔校长，深信教育可让孩子变好，孩子可让世界变好，每个孩子都值得被看见。积极推动「森林课程」及「校园关爱文化」，愿每个孩子在成长旅途上绽放异彩。

通德学校颜铠铭校长（图片来源：受访者提供）

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