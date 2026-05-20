高小温习策略│升高小宜针对性改善学习模式 中、英、数失分细节位+重点击退弱点

高小温习策略│对于孩子升上高小后成绩「告急」，Stand-up Education校长苏Sir认为最核心的原因在于「学习模式的转移」。「初小阶段，学生能靠死记硬背来应付考试；但升上高小，题目的要求改为概念的深度运用，孩子或会一时难以适应。」苏Sir以数学科的面积题为例，高小不再只是直接套用公式（长×阔）计算，而是提供四边形的特性、周长与比例，要求学生反向推导出实际数据。「如果学生对几何概念不够清晰，或者未接触过这类逻辑推论，成绩就很容易出现断层式下滑。」

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三大主科失分位细节

以三大主科中、英、数来剖析，苏Sir指出同学最常遇到的「失分陷阱」，就是隐藏在容易忽略的细节中。

中文科：词汇精准度与论证深度

A. 词汇：学生在「看文填充」或「词义辨析」都是失分要塞，因为他们只记意思，却忽略词语的使用范围（如：爱护VS爱戴）、感情色彩（褒VS贬）及程度深浅。

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苏Sir：学生认为「关照」包含了「关心」和「照顾」的意思，而饲养员确实既关心又照顾大熊猫，所以字面上解释是通，但「照料」的使用对象通常是需要被照顾的人或动植物；而「关照」的使用对象则泛指「人对人」，而且往往带有社会关系。

B. 中文写作：写作说明文时，学生难以精确抓紧事物的特点，且缺乏具体数据（列出数字）、类比（打比方）或举例（举例子）来辅助，导致内容空洞。

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苏Sir：文章缺乏中心句，学生只是直接把例子当成了中心句，欠缺中心思想，而且未有具体提出例子解释保护眼睛方法。

英文科：败在「无谓分」与时态混乱

A. 语法：最典型失误是Subject-Verb Agreement (SVA)，一旦主语变成nobody或one of the boys，学生便会分不清单复数。

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苏Sir：学生看到nobody（无人）或everyone（所有人），直觉上便认为是「很多人」或「没有人」，容易当成复数。

B. 写作：四格漫画常出现Tense不一致，如首段Past Tense，次段就变了Present Tense，而且句式单一，缺乏了连接词与句式变化。

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苏Sir：第一句用了「During the examination week」（过去的一个时段），但后段却写了「today is the English examination」。 既然故事是从过去开始，全篇文章就必须保持Past Tense。

数学科：概念模糊导致运算方向错误

同学对于「1」（即「整体」）的概念较弱，在分数乘除应用题中，常分不清何时该用1+或1-；此外，方程式亦是高小的一大难关。学生习惯了算术运算，对于「设 x」感到抽象，更难以从文字题中找出「等量关系」来列式。

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苏Sir：学生看到1/5，大脑自动反应这是「数值」而不是「比例」，加上对「1」即是「整体」的概念模糊，便理解不来比原先增加或减少需要加上「1+」或「1-」。

各科弱点针对性击破 主科重点救亡！

针对上述的各项弱点，同学欲何具体改善的话，苏Sir扬言大前提当然要温习，但温习必须有策略，也不能只是狂操练习。

中文科：写作与多维词库

写说明文要练习「特点＋说明方法（如语例、举例子）」的结合，确保每个段落都能清晰解释，建立词库时，除意思外，必须标注「语境」与「色彩」（如形容长辈或平辈？形容环境或心情？）。

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近年中文科由小学到DSE，由家长到学生都极度恐慌，苏Sir说要救亡，必须从「底层架构」做起。

加强段义辨析：学习归纳每段重点，练习整合文章资讯，这对阅读理解的长题目至关重要。 精读优秀范文：分析高分范文的结构，了解不同文体要求，学习如何将平淡的内容升华到更高层次的立意。

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英文科：从校对入手强化语感

尝试从Proofreading入手，每天做三至五句的语法校对练习，重点训练对SVA、Articles（a / an / the）和Tense的敏感度，这会比盲目做Reading更有助于减少失分。同时也可刻意练习「句式变换」，将简单句改写为Relative Clause（who / which）或使用Connectives（moreover / however）。

数学科：勿急着计算

练习方程时，先不要急着计算，学生要先训练「翻译」题目，找出哪两个量是相等，同样分数题如遇到难题也先不要赶忙列式，尝试利用图解，理清「部分与整体」的关系。

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苏Sir：大意有得医

步进高小，个个眼中就是呈分试，事实面对这个关乎升中的关键，不能掉以轻心，苏Sir直言大家常挂在嘴边的「大意」正是致命伤。「家长常说『大意无得医』，其实是反映孩子未具备『筛选有用资料』能力，因而看不出题目中的关键字（keywords），所以才会漏看条件。」

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苏Sir：看到「快」字，学生脑袋自动连结「加法」，但在跑步比赛中，「快」=「时间少」，亦有可能被一些「无用资料」所干扰，如100米赛跑，若学生缺乏「筛选资料」能力，便会认为「题目给的数字一定有用」，而不明白100只是背景资讯，与计算时间无关，因而列式错误。

准备建议：

及早预学：小五、小六实在非常忙碌，还要准备面试，所以学生应利用升小五的暑假，预早接触高小题型。 训练细心度：平日做练习时就要养成「圈出关键字」的习惯，有助精准拆解题目。 时间管理：呈分试是限时竞赛，从小五开始做练习就要计时，模拟真实考场的压力，减低临场应试的不安感。

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给高小同学一句鼓励说话：

「一系唔做，一系尽力做。既然呈分讹试是避无可避，与其敷衍了事，不如全力以赴，这才不辜负自己的努力！加油！」 Stand-up Education校长苏Sir（图片来源：受访者提供）



文：刘佩桦 图：受访者提供、资料图片

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