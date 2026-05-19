高小温习策略│岭南大学香港同学会小学校长4大升中贴士 把握四年级黄金期打好4大基础

高小温习策略｜说到初小到高小的过渡，家长一定重点关注五、六年级的呈分试，岭南大学香港同学会小学吴晓灵校长认同成绩课业固然重要，一般而言，小四上学期成绩出现波动也是正常。「然而，升上小四不该由快乐走向压力，而是从游戏中学习走向在真实挑战中建立自信，学校在保持愉快氛围的同时，小四课程在深度和学习模式上确实有提升，是小学课程难度的一个明显分水岭，特别是中、英文的阅读理解及写作，以及数学的应用题，这是迈向高小阶段的必经之路。」吴校长坦言升中是重要事，所以学校于四年级开始举办升中活动，家校合作一起筹划。

（图片来源：受访学校提供）

从多元智能评估到个性分析

根据多元智能理论，每种智能均有提升空间，「多元智能评估」让学校了解学生在不同智能的优势与弱项，为学生制定配合其智能特质的专属成长方案，同时将具备突出专长潜力的学生纳入学校人才库。「学校『146个性化教育』，即分别于一年级、四年级和六年级进行评估，初小在于鼓励学生广泛探索各种智能，渐渐展现有兴趣及能力的范畴；高小则着重深化与整合各项智能，并鼓励学生在特定智能领域中，发展其专长。」

岭南大学香港同学会小学吴晓灵校长（图片来源：受访学校提供）

于小四进行的评估会结合家长的观察与参与，让家长及老师透过评估报告全面认识学生，为其安排更合适的生涯规划。「四年级是孩子心理发展的关键期，自我意识显著增强，此时进行深入评估，更能清晰呈现学生的特质，让家长及老师为学生作出更明智的选择。」由于吴校长是DISC（由美国心理学家William Moulton Marston提出的性格分析，透过Dominance、Influence、Steadiness与Compliance来分析人的情绪反应和行为风格）专业行为分析师，她会在学年初亲自为每位六年级学生做DISC性格测试，分析其性格特征和适合的中学类型，而家长收到报告，也可从客观角度评估孩子性格，好等选择中学时有更清晰路向。

采用IB理念的跨学科学习，小四开始会有更多专题研习。（图片来源：受访学校提供）

学习过程比考试重要

了解内在个性，有利于家校合作栽培学生，而岭小向来走Happy Learning路线，吴校长强调愉快学习不等于没有要求，学校采用IB理念的跨学科学习，小一开始已有不少专题研习，学生需要自行搜集资料、管理时间，以及最重要的完成报告。「学校的海内外游学团也从四年级开始安排，如本学年已曾到访北京、四川、新加坡及新西兰，孩子可以在真实情境中独立处理问题。」

吴校长强调学习过程比每一次考试更重要，家长需要与孩子一起调整心态，相信「愉快」是要有所准备，只因学校考试占总成绩40%出（一、二年级占20%），其余60%来自平日的进展性评估，像课堂表现、专题研习、小组讨论等。吴校长解释，这种比重本身是保护孩子：万一考试失准，平时分便成为「安全网」。「家长与其着重分数，不如多关注孩子平日的努力态度，我们鼓励家长与孩子使用时间表管理功课和专题研习，避免临急抱佛脚。」吴校长认为家长要陪伴孩子越过升上高小的缝隙，就要当孩子的教练，放手让他们尝试，在他们需要时给予拥抱和指引。

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练好内功再练招式



跟全港学生一起面对升中，学校于五年级开始训练面试技巧，所以吴校长提醒小四学生，有必要在这一年做好铺垫。「五、六年级学的是『招式』（面试技巧），四年级必先要练好『内功』（个人底蕴）。」小六上学期安排升中模拟面试，邀请大量家长义工来校接受培训，然后协助孩子面试，同步可以录影，让孩子回家继续重温自己的强、弱项。吴校长建议家长在四年级这个黄金阶段，要为孩子打好以下四大基础：

1. 建立真实的「阅读胃口」

面试时最怕孩子词汇贫乏、言之无物。四年级不需急于操练中、英文口语对答，而是大量「输入」。

2. 培养不怕讲的胆量

中学面试很看重孩子的互动能力和临场反应。很多成绩优异的孩子，甫见到陌生老师就怯场，这方面该预早做好心理建设，让孩子建立「敢于表达」的安全感，即使词不达意，家长也要先肯定他们的勇气，再慢慢引导，毋须忙着纠正，这会扼杀他们的自信。

学校多公开演说机会，训练学生不怕面对人群。（图片来源：受访学校提供）

3. 把时事变成餐桌话题

近年升中面试极度重视学生的时事触觉，甚至会有小组讨论环节，这绝不是五、六年级特训就能应付。建议每天或每周，挑选一则轻松或与民生相关的新闻，如环保、科技新知、社会现象等与孩子讨论，并多问「你认为点解会咁？」、「如果系你会点解决？」，训练孩子从多角度思考，建立个人观点。

4. 放手训练自理

面试官经验丰富，能辨识孩子是被过度照顾，还是有责任感的准中学生，因此训练自我管理和自律，实在是非常重要，家长真的要放手。

后记：走访中学校长

为了掌握真实情况，吴校长亲自走访近20名中学校长，了解他们倾向取录哪类型小学生；总结发现，中学校长早已不再只看重学业成绩，而是倾向寻找具备「全人素质」的学生。「他们倾向取录具备好奇心与学习动机的『主动学习者』，也高度重视学生的求知欲，期望学生对事物有好奇心，同时具备良好阅读习惯。」此外，吴校长提醒恒毅力（Grit）亦是关键，能面对困难、不轻易放弃且具备抗压能力的学生，相比尖子更能获得中学校长青睐。

模拟面试，难不倒同学。（图片来源：受访学校提供）



给将升上高小的家长一句重要建议：

「把学习的责任权交还给孩子 —— 请从『事事代劳的开路先锋』，勇敢退居为『从旁引导的同行教练』。」

（图片来源：受访学校提供）

杖长4大升中贴士分享：

小四开始筹划升中，吴校长不讳言是希望时间更充裕，那么学生在往后的五、六年级便能从容应战，而不是提早焦虑。学校除了邀请不同的中学校长主讲升中讲座，以及安排家长和学生一起参观不同的直资或津贴中学，吴校长更有贴士分享。



1. 及早补底：若孩子在初小有某些学科根基较弱，小四是最后的黄金补救期，务必在小五第一次呈分试前，协助孩子理顺概念，特别是主科的语文基础。

2. 建立自主学习习惯：中学生要有极高的自学能力。家长应开始放手，引导孩子自行定立温习时间表，学会摘录笔记及查阅字典，而不是依赖家长或补习老师「喂养」知识。

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3. 课外活动：在升中「自行分配学位」的面试和评核中，一份具备焦点的Portfolio更显重要。建议锁定目标后，利用小四及小五的时间深化训练，争取入选校队或参加具认受性的比赛，中学会看重孩子在特定领域的持续性与毅力。

4. 培养自理与沟通能力：鼓励孩子在日常生活中多表达己见，训练他们面对陌生人时能有礼貌、有条理地对答，这对日后面试的临场表现至关重要。

文：刘佩桦 图：受访学校提供

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