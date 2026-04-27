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博爱医院历届总理联谊会梁省德学校开放日5月开放日 附活动内容及报名方法｜小一入学

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更新时间：14:37 2026-04-27 HKT
发布时间：14:37 2026-04-27 HKT

2026升小一的程序只余下6月公布统一派位结果，意味着现时有子女就读K2（中班）的家长，轮到你们费心了！位于元朗区的博爱医院历届总理联谊会梁省德学校，向来是家长心中的稳健之选，2024 - 25年度中学学位分配首志愿达89%。想了解学校更有有关教学理念、课程内容，也让孩子认识校园，就要参加5月举行的学校开放日，即睇博爱医院历届总理联谊会梁省德学校开放日详情与报名方法。

博爱医院历届总理联谊会梁省德学校开放日 开放报名

博爱医院历届总理联谊会梁省德学校开放日当日活动分家长与学生两部分，家长部分会有家长讲座、课程简介及校园导赏，至于学生活动项目包括：English外籍教师学习活动、STEAM工作坊、Arts手工艺和Sports竞技活动，让K2学生及家长对小学生活及学习会有进一步认识。

（图片来源：博爱医院历届总理联谊会梁省德学校校网）
（图片来源：博爱医院历届总理联谊会梁省德学校校网）

学校近年重视科技教育（STEAM），投放大量资源于相关设备，而且重视家校合作，推动「开放校园」政策，大力鼓励家长陪伴子女共渡校园生活，家长义工人数共有528个家庭，占全校97.4%，因而获得赛马会众心行善年度十大爱心学校；家长欲感受校园氛围，记得5月4日前报名参加开放日。

（图片来源：博爱医院历届总理联谊会梁省德学校校网）
（图片来源：博爱医院历届总理联谊会梁省德学校校网）

点击图片浏览博爱医院历届总理联谊会梁省德学校以往开放日活动花絮：

博爱医院历届总理联谊会梁省德学校
日期：5月9日（星期六）
时间：11:30 - 13:00
地址：元朗朗屏邨第三期（西铁朗屏站A出口）
对象：K2学生及家长
截止报名日期：5月4日
查询：2474 5566 

报名连结：＞＞按此＜＜

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