香港马湾公园挪亚方舟快闪优惠 $88全日玩1:1挪亚方舟/多样有趣展区/亲子游乐设施｜亲子好去处

亲子好去处｜放假想跟小朋友去放放电，主题公园就是最佳选择，除了去迪士尼、海洋公园，位于马湾的挪亚方舟一样好玩。方舟上有一系列益智好玩活动，小朋友可了解动物生态，实行寓玩于学。今日（24日）早上11点就有快闪优惠，只需优惠价$88就可入手原价$396的马湾挪亚方舟门票！即睇快闪优惠详情，买定门票，跟小朋友玩尽假期。

亲子好去处｜马湾挪亚方舟门票快闪优惠 $88

马湾挪亚方舟根据远古记载，以 1:1 实物比例建造，在方舟上可参加各式各样的益智好玩的活动，上面还载着 67 对稀有及濒危动物的雕塑，小朋友可了解动物生态；还有各类独特创新的互动游戏活动，博览馆更设有 180 度洪水影院及未来方舟影院，以影像助小朋友解开大自然的奥秘；至于珍爱地球馆则为益智乐园，馆内有 15 个各具特色的主题展馆，有多个互动游戏等小朋友来体验学习！

（图片来源：Klook）

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开售日子：2026年4月24日11:00

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香港马湾公园挪亚方舟

地址：马湾珀欣路33号

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