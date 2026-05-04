认字攻略│3个认字小游戏生活化学习够高效 零成本+中英合用 附进阶版学习造句

认字攻略｜新一代父母教育程度比上一代高，但「识字」的家长纷纷感叹，教孩子功课何止考起，简直怀疑自己有没有读过书！特别是孩子升上小学后，由轻轻松松变成拿起笔杆做功课、默书、测考或评估，才发现孩子认字能力弱，带来学业骨牌效应，当面对这种落差，家长心惊胆颤、孩子闷闷不乐。想破局，就要从认字开始，打好文字基础，重质不重量，做一个「认字唔认人嘅认字特警」，因为认好字，才可以冲开藩篱看到更远的世界！

（示意图 / AI生成图片）

3个认字小游戏 中英合用

小时候，妈妈会摊开报纸，指着明星的相片和名字让孩子看得眼熟，渐渐便开始认得字；妈妈更会剪下报纸标题的字储起，好像现在的字卡般应用。时移势易，家长可以跟孩子玩认字小游戏，效果肯定好，因为家长的陪伴，永远带来意想不到效果，以下的小游戏适合K2至P1小朋友，三个游戏都可以同时适用于英文认字。

（示意图 / AI生成图片）

认字游戏1：寻字猎人

将文字与实物连结，建立「字义」概念，同时将静态的认字变成好玩探索，而且文字直接出现在生活场景中，记忆更深刻。幼儿先跟他们认读一至两次词汇，肯定有记忆才开始玩游戏。

玩法：

家长将家中常见物品的名称写在便利贴上，如：门、电视、梳化等。 请孩子将便利贴贴在对应的物品上，又或家长指着物品，让孩子贴上正确的便利贴。

进阶版：

如果孩子已有一定的认字能力，可以只写下词汇的首个字，如「雪」，然后让他找「雪柜」。

（图片来源：Pexels）

认字游戏2：黏土造字

透过触觉与视觉，协助孩子强化字形记忆，既能锻炼小手肌，同时建立笔顺概念，为写字打好基础，让孩子在游戏中建立对文字的自信心与好感度。

玩法：

家长选一个孩子正在学的字，如日、水、山等。 孩子先将黏土搓成条状，然后砌出字的形状；初玩时家长可协助孩子一起「造字」，熟练后就自行进行，并同时练习笔顺。

进阶版：

鼓励孩子用这个字「说一句话」，顺道学习造句。

认字游戏3：跳字能手

孩子活泼好动，这个小游戏结合大肌肉活动，趣味性十足，而且适合两个或以上小朋友一齐玩。

玩法：

家长在A4纸写上生字如大、日、一、十等。 将写了生字的A4纸随意散落在地板。 由家长发出指令，如「跳去『大』字」，小朋友就要斗快跳到正确的纸上。

进阶版：

年长的孩子可以尝试组队合作，如二人一组，当家长说「大小」，便可以一人找一个生字跳上去，趣味性更高。

（图片来源：PhotoAC）

文：刘佩桦 图：资料图片

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